Ayuntamiento y Diputación animan a disfrutar este sábado de la Zambomba Solidaria de Afemedis en la Plaza del Arenal

La teniente de alcaldesa y diputada Susana Sánchez; la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero; y la gerente de Feproami, Begoña Corrales, han acompañado a Afamedis en la presentación de su XI Zambomba Solidaria, que tendrá lugar este sábado, 29 de noviembre, en la Plaza del Arenal. El presidente de la entidad, Javier Sáez González, ha mostrado su satisfacción por los apoyos recibidos tanto por parte del Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz, como de la Federación y las numerosas empresas que con sus colaboraciones harán posible pasar una jornada prenavideña inolvidable y a la vez recaudar fondos destinados a los proyectos de la asociación.

La zambomba de Afamedis comenzará a partir de las 13.30 horas, y contará durante toda la tarde con las actuaciones del Coro La Tía Josefa de San José del Valle, el Coro Pino Grande, el Grupo Jaleo y Compás, y Albero y Sal. Afamedis tendrá a la venta en esta zambomba su Calendario Solidario, editado también con la finalidad de recaudar donativos destinados a los servicios que ofrece la entidad.

La delegada Yessika Quintero ha animado a toda la ciudadanía a disfrutar de esta jornada lúdica y solidaria, en la que los villancicos jerezanos se pondrán más que nunca al servicio de la inclusión y la dotación de recursos y servicios dirigidos a usuarios y usuarias de Afamedis.

La diputada Susana Sánchez ha recordado que Afamedis acaba de celebrar su décimo quinto aniversario, invitando a la ciudadanía a respaldar la Zambomba con el mismo cariño demostrado en esta gala de aniversario celebrada en los Museos de la Atalaya.

La gerente de Feproami, Begoña Corrales, ha puesto de manifiesto el trabajo permanente que realiza Afamedis para ofrecer servicios actualizados y seguir formándose para ofrecer cada día mejores apoyos a las personas con discapacidad, que recibirán un importante refuerzo económico gracias a los fondos que se recauden con la zambomba.

Afamedis es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja desde 2021 con el objetivo de fomentar la integración y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familiares. Trabaja para facilitar y mejorar la adaptación de las personas con discapacidad y su entorno en los diferentes ámbitos de la vida, teniendo en cuenta la individualidad y el área social de las personas, así como sus características personales.

Esta entidad apuesta por dotar a las personas con discapacidad de habilidades que les sean funcionales para sus vidas, por lo que ofrecen una serie de programas dinámicos, creativos, motivadores y adaptados a las necesidades individuales, con el propósito de lograr una mayor autonomía personal, un aumento de la autoestima y una mejora de la salud, lo que repercute en la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Cabe recordar que Afamedis está integrada en la Mesa de Discapacidad y participa de forma entusiasta en todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento.