La Guardia Civil recuerda las normas de uso de material pirotécnico durante la Navidad

La Guardia Civil, tras retirar 65.585 artificios pirotécnicos puestos a la venta de forma ilegal para estas fiestas de Navidad en un domicilio de Cádiz, insta en este vídeo a mantener estrictamente las normas de uso de estos productos durante próximas jornadas festivas.

Los agentes de la Benemérita recuerdan que la tenencia de este tipo de artículos fuera de las medidas de seguridad establecidas en la normativa, constituye un riesgo real y significativo para la seguridad de las personas, los bienes del inmueble y su entorno, pudiendo originar situaciones de peligro grave por explosión, incendio o contaminación.

El principal objetivo de este aviso es prevenir para no tener que lamentar incidentes graves, al manipular petardos, para garantizar que estos productos estén homologados, asegurando al mismo tiempo un alto nivel de protección de la salud y de la seguridad humanas y la protección de los consumidores y de los usuarios profesionales finales. Dicho elevado nivel de protección incluye los límites de edad relacionados con los usuarios de artículos pirotécnicos.

Incluso desde el instituto armado insisten a no vender las tradicionales 'bombetas' que los padres acostumbran a comprar a sus hijos en kioscos o puestos ambulantes.

Normas de regulación de venta, suministro y material pirotécnico del Ayuntamiento de Jerez

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Jerez emitió en noviembre el tradicional Bando Municipal en el que se recuerdan las normas establecidas por la venta, el suministro y uso de material pirotécnico, tal y como anunció en el transcurso de la Junta Local de Seguridad de la Navidad 2025-2026.

El Consistorio jerezano prohíbe la venta y el suministro de productos pirotécnicos en aquellos establecimientos que no cuenten con las preceptivas licencias gubernativa y municipal.

Igualmente, se prohíbe la venta de productos pirotécnicos a aquellas personas que manifiesten de forma clara que pueden encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes.

Los artículos pirotécnicos no se comercializarán para personas por debajo de las edades mínimas indicadas a continuación, estableciéndose tres categorías.

La categoría 'F1 12 años' admite la venta a mayores de 12 años artificios de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante destinados a ser usados en zonas delimitadas, incluidos los artificios de pirotecnia destinados a ser utilizados dentro de edificios residenciales; la categoría 'F2 16 años' admite la venta a mayores de 16 años de artificios de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido destinados a ser utilizados al aire libre en zonas delimitadas.

Finalmente, la categoría 'F3 18 años' fija el uso de artificios de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud humana, quedando limitado a mayores de 18 años.

Asimismo, según recoge el Bando Municipal, la manipulación o disparo de cohetes, petardos y en general fuegos artificiales está prohibida salvo que se cuente con autorización municipal expresa. En todo caso se deberán tomar las precauciones debidas para evitar accidentes y molestias a las personas en vías y espacios públicos dentro del término municipal.