El Ayuntamiento pone en marcha autobuses lanzadera para las zambombas de Navidad en Jerez

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Movilidad y de la empresa Comujesa, pone en marcha un servicio de autobuses lanzadera para facilitar la movilidad a la ciudadanía, de cara a la celebración de las zambombas de Navidad. Este servicio estará operativo los viernes, sábados y víspera de festivos desde este 21 de noviembre al 20 de diciembre. Este servicio de transporte especial será gratuito hasta el día 1 de diciembre, cuando se reanudará el pago del billete del autobús urbano. Hasta esa fecha el viaje será gratuito.

Serán dos las líneas lanzaderas que se activarán en este periodo navideño, la primera unirá la explanada del mercadillo de los lunes (detrás del Estadio Pedro S. Garrido) y la calle San Agustín (el Alcázar). La segunda conectará la explanada de las atracciones de la Feria del Caballo y la Alameda Cristina. El objetivo es que los usuarios puedan dejar aparcado su vehículo privado en zonas de más fácil estacionamiento (la explanada de las atracciones de feria y el mercadillo) y puedan tomar el autobús hasta el centro de la ciudad para participar de las zambombas.

Respecto a la primera de las lanzaderas, desde la trasera del Estadio Pedro S. Garrido a la calle San Agustín, la frecuencia será de 15 minutos. Los viernes 21 y 28 de noviembre y 12 y 19 de diciembre, la primera salida desde citado punto de la zona sur será a las 15.35 horas y la última a las 0.47 horas. Y en sentido contrario, el primer autobús saldrá desde el Alcázar a las 15.46 horas y el último a la 1 hora. Los sábados, domingos y festivos 22 y 29 de noviembre y 5, 6, 7, 13 y 20 de diciembre, la primera lanzadera partirá de los aledaños del Estadio Pedro S. Garrido a las 14 horas y el último a las 0.48 horas. A la inversa, el servicio de vuelta desde el Alcázar comenzará a las 14.11 horas y finalizará a la 1 horas.

En el caso de la segunda lanzadera, la frecuencia de este otro servicio especial será de 20 minutos. Los viernes días 21 y 28 de noviembre y 12 y 19 de diciembre, la primera salida desde la explanada de las atracciones de feria será a las 15.35 horas y la última a las 0.47 horas. Desde la Alameda Cristina, el primer autobús saldrá a las 15.46 horas y el último a la 1 hora. Los sábados, domingos y festivos 22 y 29 de noviembre y 5, 6, 7, 13 y 20 de diciembre, la primera lanzadera partirá desde la explanada de las atracciones de Feria a las 14 horas y el último a las 0.48 horas. A la inversa, el servicio de vuelta desde la Alameda Cristina comenzará a las 14.11 horas y finalizará a la 1 horas.