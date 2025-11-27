Chapín acogerá el 20 de diciembre la tercera edición de 'Conciertos antes de Navidad'

La delegada de Juventud, Carmen Pina, ha presentado junto a Jorge Curtido, de Carretera y Manta, el III Festival Conciertos antes de Navidad, que se celebrará el próximo 20 de diciembre, en la Visera de Chapín. Sus Majestades Los Reyes Magos Juan Carlos Durán, y Antonio Ramírez, han asistido a la presentación del evento, que contará con una recogida solidaria de juguetes y libros destinados a la campaña de esta Navidad. Se trata de un festival consolidado que como ha explicado Carmen Pina “representa los valores de Jerez como una ciudad abierta, acogedora, solidaria y cultural”.

La productora jerezana Carretera y Manta Producciones, junto con La Librería y LÚA Comunicación, organizan la III edición del festival Conciertos Antes de Navidad, que se celebrará el sábado 20 de diciembre en la visera del Palacio de Deportes de Chapín. Con este proyecto, las entidades locales proponen una forma diferente de celebrar la temporada navideña: con música, cultura y diversidad artística. La Delegación de Juventud patrocina un evento que este año elige un emplazamiento de mayor aforo con el deseo de acoger a todo el público aficionado al punk rock.

En esta edición cabe destacar la participación de grandes bandas de renombre, como Narco, Boikot, Sons of Aguirre & Scila, o Strawberry Hardcore, que apuntan a Jerez como única cita para volver a ver en directo a grupos míticos de la escena nacional.

Además, Loncha Velasco, Laura DSK, MÜGRE y Komando Garum Band completan el cartel que reúne artistas con una larga trayectoria con proyectos emergentes locales. El cartel ha despertado una gran expectación, por lo que ya están vendidas la mitad aproximadamente de las localidades, con una notable presencia de jóvenes de toda España, como ha detallado Jorge Curtido.

Además de la música, el festival ofrecerá zambomba con el grupo Entónate y 500 raciones de guisos populares jerezanos gratuitas para los asistentes. También se habilitarán, barra de bebidas, restauración, mercadillo y un guardarropa solidario cuya recaudación irá destinada a una entidad sin ánimo de lucro. La organización habilitará un punto de recogida para depositar juguetes y libros que irán destinados a la Asociación de Reyes Magos de Jerez

Conciertos Antes de Navidad se perfila como una respuesta innovadora a las celebraciones tradicionales navideñas, como son las zambombas de la ciudad, ofreciendo una alternativa contemporánea que convoca a distintos públicos. La cita combina propuestas musicales de géneros como punk rock, rap metal y hardcore con un entorno festivo para todas las edades, brindando una experiencia cultural en tiempo de Navidad. Este Festival ha celebrado sus dos primeras ediciones en la Sala Paúl, y este año se traslada a la Visera de Chapín para ofrecer un aforo mayor. Los Reyes Magos han agradecido esta iniciativa joven puesta al servicio de la solidaridad, destacando los múltiples apoyos que están recibiendo desde el inicio de la campaña navideña.

Conciertos antes de Navidad se suma a la apuesta de la ciudad por reivindicar su candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura, aportando valores culturales relacionados con la juventud, y con el disfrute de todo tipo de propuestas musicales, en este caso trayecto a la ciudad grupos emblemáticos, y también respaldando a los jóvenes valores, a los que se les la oportunidad de participar en un evento que está despertando gran expectación.