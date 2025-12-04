Cruz Roja y Hacedores Cádiz celebrarán el 17 de diciembre el almuerzo de navidad para personas sin hogar en Jerez

La solidaridad y la colaboración entre entidades volverán a sentarse a la mesa con la celebración del tradicional almuerzo de Navidad para personas sin hogar en Jerez. La Asamblea Local de Cruz Roja en Jerez, junto a Hacedores Cádiz, acogerá el próximo miércoles 17 de diciembre esta iniciativa que celebra ya su quinta edición.

Más de 70 personas que actualmente se encuentran en situación de calle podrán disfrutar de un completo menú navideño elaborado por Javier Muñoz, chef del restaurante La Carboná y miembro del proyecto de innovación social Hacedores Cádiz. La propuesta gastronómica se cerrará con un postre preparado por el proyecto municipal ‘Cocina Solidaria’ del Ayuntamiento de Rota.

Cruz Roja y Hacedores Cádiz han destacado el valor humano de este evento, que no solo ofrece un almuerzo festivo, sino que ofrece a las personas sin hogar la oportunidad de sentirse parte de la celebración de unas fechas especialmente significativas. Este encuentro les permite disfrutar de un espacio seguro y acogedor, reforzar vínculos, compartir en comunidad y visibilizar una realidad que con frecuencia queda al margen del día a día.

'Ayudar a Ayudar' también es el compromiso de empresas, como Ikea Jerez, Jupe o GarsilPesca, y del voluntariado Cruz Roja, Hacedores Cádiz y Cocina Solidaria, que suman esfuerzos y derrochan generosidad en la quinta edición de una iniciativa solidaria con gran impacto social.