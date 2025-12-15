Espíritu navideño en Upace Jerez con 'Los niños del parque'

Más de 50 personas entre niños y padres actuaron con sus instrumentos el pasado sábado 13 de diciembre de 2025 en el centro de Upace de Jerez. La actuación consistió en la interpretación de villancicos populares y villancicos jerezanos conocidos. Varios niños interpretaron sus instrumentos entre los que cabe destacar el violín, flauta, fagot, chelo, percusión, trombón y clarinete entre otros.

Este grupo, formado por más de 25 niños con edades comprendidas entre los 3 y los 10 años, se conocieron jugando en el Parque Atocha de la zona norte de la ciudad. Algunos padres de esos niños son profesores del Conservatorio Profesional de Música de Jerez y decidieron formar un grupo para poder compartir con su música en diferentes puntos de la ciudad y hacer llegar su ilusión y musica a personas que no pueden asistir con facilidad a conciertos.

Años anteriores actuaron en residencias de ancianos y este año han actuado en Upace, centro con personas con parálisis cerebral y discapacidades. Para este grupo "es un verdadero placer poder compartir el verdadero espíritu de la Navidad".