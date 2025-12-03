La Asociación de Belenistas de Jerez expone en el Alcázar su cartelería navideña de los últimos 50 años

La Asociación de Belenistas de Jerez ha inaugurado la exposición de carteles anunciadores de la Navidad de dicha entidad en la Sala El Molino del Alcázar, y que permanecerá abierta al público hasta el 11 de enero. Esta retrospectiva, que celebra las '50 Navidades montando el Belén', se presenta al público visitante como un testimonio de la maestría y la evolución artística de sus creadores a lo largo de medio siglo.

El delegado Francisco Zurita ha destacado el significativo esfuerzo de la Asociación de Belenistas de Jerez, la entidad más antigua de Andalucía en su ámbito, y también ha subrayado la dimensión internacional de la exposición de belenes en los Claustros con la incorporación de obras de origen maltés, en el marco del fortalecimiento de lazos culturales a nivel internacional.

Seguidamente, el presidente de la asociación Ramón García ha agradecido el respaldo municipal en el año en que la entidad conmemora sus 50 navidades, resaltando el intenso trabajo realizado. García ha invitado a la ciudadanía y a los visitantes a recorrer la amplia oferta expositiva, poniendo énfasis no solo en la muestra que acoge El Molino, sino también en el Belén del edificio Consistorio y en la muestra de los Claustros de Santo Domingo.

Sobre el XX Congreso Andaluz de Belenistas, García ha calificado esta próxima cita regional como un evento de gran calado y un motivo de orgullo para la ciudad, y ha avanzado que la exposición de los Claustros se mantendrá abierta hasta la clausura del congreso para acoger a los asistentes. Por último, el delegado Antonio Real ha reiterado el respaldo institucional a la entidad, la contribución del belenismo a la promoción cultural de Jerez y a la relevancia de la acogida del congreso andaluz a principios de enero.

Cabe recordar que la actividad belenista goza de una doble distinción que subraya su valor patrimonial. A nivel nacional, fue declarada en junio de 2022 como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, un reconocimiento que destaca su importancia como hecho sociológico y cultural, más allá de la expresión religiosa. Paralelamente, en el ámbito regional, esta expresión artística fue inscrita como Actividad de Interés Etnológico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, otorgándole la denominación de Bien de Interés Cultural (BIC).