Un teatro itinerante recorrerá el centro de Jerez con un montaje sobre villancicos jerezanos

Las calles del centro de Jerez acogerán del 5 al 22 de diciembre el programa escénico 'Entre Candela y Compás', un original montaje teatral itinerante basado en los villancicos del repertorio navideño jerezano, que será interpretado por un grupo de jóvenes estudiantes de Arte Dramático.

Una propuesta que según el delegado de Cultura, Francisco Zurita, "se suma a todas las acciones que revitalizan nuestras tradiciones navideñas, pero con la participación de jóvenes actores que darán vida a nuestro repertorio navideño, con la recreación de los personajes más populares". En este sentido, ha señalado que "esta producción encaja perfectamente con el espíritu de la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, siendo un claro ejemplo de la contribución directa de los jóvenes a la cultura local".

Por su parte, la representante del grupo de estudiantes, Paula Castez, ha explicado que el proyecto está integrado por siete actores, la mayoría estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, de los cuales cuatro miembros son originarios de Jerez y tres proceden de otras provincias, cuyos nombres son: Ana Lovera, Daniel Doncía, Julia Flores, José Carlos Toledano, Manuela Bernal, Paula Castez y Curro Holgado.

La joven actriz ha señalado que la obra se basa en los villancicos tradicionales que se cantan en la zambomba jerezana y ha señalado que para ello "han extraído a los personajes, transformándolos en una versión teatral". De este modo las representaciones incorporan las figuras de La Micaela, El Marinerito, El Carbonero, La Vecina, Mariquilla, La Pastora y El Sacristán, quienes "contarán su historia al público". Finalmente, ha subrayado que el objetivo fundamental de la iniciativa es "que sirva para sacar nuestras raíces a la calle y mover nuestra cultura".

En cuanto al programa de representaciones, 'Entre Candela y Compás' ofrecerá diversas citas desde el 5 de diciembre hasta el 22 de diciembre. El inicio será el 5 de diciembre con una representación a las 17 horas en el Patio de los Claustros de Santo Domingo. Posteriormente, los días 6, 7, 8, 13, 14, 20 y 21 de diciembre, la jornada comenzará con un pasacalle de 12 a 12.30 horas, partiendo de Rotonda Casinos hasta la Plaza del Arenal, seguido de una representación de 13.00 a 13.30 horas en el Consistorio (Puerta del Ayuntamiento) o el Cabildo (Plaza de la Asunción), alternando las ubicaciones. La clausura tendrá lugar el 22 de diciembre con un pasacalle por la tarde (17.30 a 18 horas) y dos representaciones consecutivas: la primera en el exterior del edificio Consistorio (18:30 a 19 horas) y la segunda, frente al Cabildo Viejo (19.30 a 20.00 horas).

Programación del teatro itinerante sobre los villancicos de Jerez

5 de diciembre

Representación 17.00 horas

Patio Claustros de Santo Domingo

6 de diciembre

Pasacalle de 12.00 h. 12.30 h. de Rotonda Casinos a Plaza del Arenal

Representación de 13.00 h. a 13.30 h.

Consistorio (Puerta del Ayuntamiento)

7 de diciembre

Pasacalle de 12.00 h. 12.30 h. de Rotonda Casinos a Plaza del Arenal

Representación de 13.00 h. a 13.30 h.

Cabildo Viejo (Plaza de la Asunción)

8 de diciembre

Pasacalle de 12.00 h. 12.30 h. de Rotonda Casinos a Plaza del Arenal

Representación de 13.00 h. a 13.30 h.

Consistorio (Puerta del Ayuntamiento)

13 de diciembre

Pasacalle de 12.00 h. 12.30 h. de Rotonda Casinos a Plaza del Arenal

Representación de 13.00 h. a 13.30 h.

Cabildo (Plaza de la Asunción)

14 de diciembre

Pasacalle de 12.00 h. 12.30 h. de Rotonda Casinos a Plaza del Arenal

Representación de 13.00 h. a 13.30 h.

Consistorio (Puerta del Ayuntamiento)

20 de diciembre

Pasacalle de 12.00 h. 12.30 h. de Rotonda Casinos a Plaza del Arenal

Representación de 13.00 h. a 13.30 h.

Cabildo (Plaza de la Asunción)

21 de diciembre

Pasacalle de 12.00 h. 12.30 h. de Rotonda Casinos a Plaza del Arenal

Representación de 13.00 h. a 13.30 h.

Consistorio (Puerta del Ayuntamiento)

22 de diciembre