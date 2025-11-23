Programación
La Guarida del Ángel acoge el viernes 28 de noviembre la IV Gala de Navidad Madre Coraje

La zambomba flamenca solidaria, a beneficio de las acciones que Madre Coraje desarrolla en España, Perú y Mozambique

Detalle del cartel de la Gala de Navidad de Madre Coraje.
La magia de la Navidad volverá a sentirse en La Guarida del Ángel el próximo viernes 28 de noviembre, a partir de las 21.30 horas, con la celebración de la IV Gala de Navidad ‘Madre Coraje’, una zambomba flamenca solidaria que reúne tradición, música y compromiso social. Este año, la velada contará con la actuación del grupo 'Al Son de la Navidad', que llenará el escenario de compás, alegría y raíces jerezanas.

Con un donativo de 10 euros, las personas asistentes no solo disfrutarán de una velada navideña llena de arte, sino que además estarán contribuyendo directamente a fortalecer las acciones que Madre Coraje desarrolla en España, Perú y Mozambique.

Desde hace más de 30 años, Madre Coraje transforma la solidaridad en oportunidades para miles de personas. Los fondos recaudados en esta gala permitirán seguir impulsando proyectos humanitarios, sociales y educativos en un contexto internacional marcado por una profunda crisis económica. Este escenario exige a Madre Coraje redoblar esfuerzos para continuar acompañando a colectivos vulnerables en nuestro entorno y mantener -e incluso ampliar- la cooperación en lugares donde las condiciones de vida siguen siendo especialmente difíciles.

Quienes no puedan asistir, pero deseen sumarse a esta causa, pueden colaborar a través de la Fila 0: ES17 2100 8545 01 2200196452

"La Navidad es tiempo de encuentro, de esperanza y de gestos que cambian vidas. Esta gala es una invitación a celebrarla de la manera más auténtica: compartiendo y apoyando", señalan desde la organización.

