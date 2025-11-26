Japón se rinde a zambomba de Jerez de la mano de Chano Carrasco

La zambomba de Jerez sigue rompiendo fronteras. El último país 'conquistado' es Japón, donde el guitarista Chano Carrasco ha llevado la cultura navideña de la ciudad hasta las ciudades de Tokio y Nagoya. El jerezano, un artista inquieto y defensor a ultranza de la cultura de su ciudad, trabaja desde principios del pasado mes de noviembre con dos grupos, uno en cada una de estas dos ciudades, tratando de acercar "la Navidad de Jerez a la cultura japonesa".

No es tarea fácil, pues además del idioma, la enmienda es todo un reto "sobre todo porque ellos no son cristianos y tengo que explicarles bien quién es el niño Jesús, quién es María y toda la historia, al final parezco que estoy evangelizando", apunta entre risas.

El sello de Jerez es un sinónimo de garantía en este país, que año tras año, ya no sólo durante el Festival de Jerez, sino durante en cualquier fecha, muestran su admiración por el flamenco jerezano. "Ellos disfrutan cantando, tocando las palmas y haciendo compás, y luego bailando, porque la mayoría de las personas que vienen, saben bailar, y claro, eso de bailar los villancicos, con ese ritmo tan nuestro, les encanta".

El taller que está llevando a cabo el guitarrista del barrio de Santiago tendrá su colofón en los próximas días cuando "hemos organizado una zambomba, para que ellos puedan expresar todo lo que les hemos enseñado, los villancicos, el baile...vamos a llevar hasta polvorones y anís", relata el artista jerezano.

Dentro de esta experiencia, Chano Carrasco reconoce que ha recurrido "a los villancicos más tradicionales de nuestra tierra, Calle de San Francisco, Una pandereta suena, Los Caminos se hicieron o el Tin, tín Catalina, aunque también estamos preparando otros como 'Carita divina', que compuso Antonio Gallardo".

En esta labor de 'evangelización' de la Navidad de Jerez, el tocaor de Santiago lamenta "no haber tenido la oportunidad de vender mi ciudad en este país. Ahora que estamos compitiendo por la Capitalidad Europea de la Cultura, es una pena que desde el Ayuntamiento no se nos apoye a los artistas con proyectos como éste, en el que hacemos de embajadores de Jerez y su cultura". De hecho, asegura que "planteamos al delegado de Cultura esta posibilidad, pero no nos han hecho ni caso".

No es la única labor que el guitarrista jerezano realiza en pro de la Navidad de Jerez, ya que el próximo 6 de diciembre protagonizará junto a Kina Méndez, Juan de la Morena, Juan de la María y la cantaora japonesa Yuka Imaeda el espectáculo 'El Son del soniquetazo 2' en Tokio y Nagoya, un espectáculo en el que también acercará la Nochebuena jerezana al público japonés. De momento, la expectación es tal que las entradas se han agotado en el conocido tablao Garlochí de Tokio.