Luz Shopping en Jerez celebra la Navidad con ofertas únicas y descuentos exclusivos cada día

Luz Shopping está preparado para dar inicio a la temporada navideña con dos activaciones muy especiales: el encendido del alumbrado de Navidad, que tendrá lugar el 28 de noviembre y marcará el inicio de una de las épocas más especiales del año, y el Calendario de Adviento, pensado para acompañar a sus clientes durante todo diciembre.

Desde el 1 hasta el 24 de diciembre, el centro pone en marcha su Calendario de Adviento con el lanzamiento de ofertas únicas y descuentos exclusivos cada día. Entre las marcas participantes, se encuentran Ikea y Alcampo, además de marcas de moda, como Pepe Jeans, Guess, Desigual, Spagnolo o Fifty, de restauración, como Ikea Food y KFC, y de ocio como el Karting de Jerez. Podrás encontrar todas las ofertas detalladas en luzshopping.es y en sus redes sociales.

A esta activación se suma una promoción especial para los nuevos suscriptores a la newsletter de Luz Shopping. Entre el 10 y el 31 de diciembre, quienes se suscriban a ella y adquieran una tarjeta regalo de 30 euros o más, recibirán 5 euros adicionales, una ventaja pensada para facilitar las compras navideñas, agradecer el compromiso de los clientes y potenciar la experiencia en el centro.

"Para Luz Shopping, la Navidad es una oportunidad para conectar con las personas desde la emoción y desde la experiencia de compra", declara Rosario Fernández-Gao, responsable de Marketing de LUZ Shopping. El encendido del alumbrado es el punto de partida de una programación especial pensada "para vivir momentos únicos y en familia, junto a ofertas diarias y exclusivas gracias a nuestro Calendario de ofertas de Adviento".