Luz Shopping refuerza su compromiso local con una campaña de donaciones navideñas

Luz Shopping, el mayor lugar de encuentro al aire libre de Andalucía y único outlet de la provincia de Cádiz, se ha unido a Ikea, uno de sus operadores clave, para impulsar esta Navidad una emotiva campaña de donaciones solidarias con el objetivo de apoyar a personas y asociaciones locales que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Ambas entidades han unido fuerzas para realizar una importante entrega de materiales y productos al albergue de la Fundación Centro de Acogida San José, que ofrece asistencia a mayores dependientes y a personas sin hogar en Jerez. Ikea ha donado 50 colchas ligeras y polares y 22 marcos de fotos con láminas decorativas, mientras que Luz Shopping ha aportado cuatro radiadores para combatir las bajas temperaturas en estas fechas.

Yessika Quintero, delegada de Inclusión Social, Dependencia de Mayores y Familia y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jerez, subrayó que “es un orgullo que Jerez cuente con un tejido empresarial tan comprometido con la comunidad en la que se integra, como es el caso de Ikea Jerez y Luz Shopping, empresas en las que siempre encontramos apoyo para desarrollar colaboraciones que proporcionan bienestar a nuestra sociedad, involucrándose en cada uno de los proyectos que proponemos para la mejora social y el cuidado de las personas”.

Una silla de ruedas acuática para la Fundación Upacesur Atiende

Además, como parte de su apuesta por la inclusión y la mejora de la calidad de vida, que ya se ha visto en otras ocasiones, como con su premiado cambiador inclusivo, Luz Shopping ha donado una silla de ruedas acuática a la Fundación Upacesur Atiende. Esta entidad trabaja con personas con parálisis cerebral y otras discapacidades y este recurso facilitará la participación de sus usuarios en actividades acuáticas con beneficios terapéuticos.

"Estas acciones solidarias reflejan nuestro compromiso con quienes más lo necesitan y con el tejido social de nuestra ciudad -señala Rosario Fernández-Gao, responsable de marketing de Luz Shopping-. Poder sumarse a Ikea y entidades como Fundación San José y Upacesur nos emociona y nos impulsa a seguir apoyando la comunidad que nos rodea".