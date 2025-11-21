Ya es Navidad en El Corte Inglés de Jerez

El coro de la Hermandad de las Viñas, en el encendido del alumbrado de El Corte Inglés.

El Corte Inglés de Jerez inaugura la Navidad con el encendido del alumbrado de todas las fachadas del centro de Jerez, este viernes. Este año, en línea con el compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad de El Corte Inglés, la iluminación navideña estará compuesta íntegramente por bombillas LED, tanto en exteriores como en interiores, contribuyendo al ahorro energético.

Para dar la bienvenida a la Navidad, el coro de la Hermandad de las Viñas ofreció un recital de villancicos flamencos en el hall principal del centro comercial. Además, se ha decorado el interior de los espacios de El Corte Inglés para crear el ambiente mágico que caracteriza estas fechas tan entrañables.

Desde este momento y hasta el 6 de enero, las puertas de El Corte Inglés se abrirán a la ilusión y la alegría de todos los jerezanos. Asimismo, el centro convoca un año más el Concurso Infantil de Dibujo 'Pinta la Navidad', dirigido a escolares de entre 5 y 11 años, en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez.