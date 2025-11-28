La hermandad de La Lanzada en Jerez abre las puertas de su Belén Solidario de Playmobil

El delegado de Salud y Deportes, Tomás Sampalo, ha presentado junto a la hermandad de La Lanzada su Belén Solidario Playmobil, que este año recaudará fondos para la Asociación Uniper. Por parte de La Lanzada, ha participado en la presentación Adolfo Izquierdo. Este año, como novedad, la hermandad abre un plazo previo para visitas de grupos y colegios, mediante cita previa, con la intención de multiplicar la afluencia al Nacimiento y por tanto los fondos recaudados.

Este Belén Solidario Playmobil es posible gracias a la dedicación de personas voluntarias de la Hermandad y amistades que se suman a una tradición tan arraigada como es la del Belenismo, dándose la mano con los valores solidarios de la Navidad. Entre la representación de las personas encargadas del montaje, han asistido a la presentación Alejandro Andrades, Celia María Palma, José Manuel Acedo y Antonio Guerra.

Este Nacimiento podrá visitarse en la Casa Hermandad de la Sagrada Lanzada, ubicada en Plaza Peones N°2. Se ha establecido primeramente un plazo del 1 al 19 de diciembre para grupos y colegios, que podrán solicitar su visita mediante reservas al número de teléfono 666 517 717.

La apertura del Belén Solidario Playmobil para la ciudadanía en general será del 20 de diciembre al 5 de enero, por las mañanas de 11.30 a 13.30 horas y por las tardes de 18 a 21 horas (el 25 de diciembre y 1 de enero estará cerrado).

Los donativos recaudados con las visitas que reciba el Nacimiento, irán destinado a la Asociación Uniper, representada en esta presentación por Eva María Guillermo, Amador Prieto y María Ángeles Do Campo. Uniper está formada por familias de la provincia de Cádiz con algún miembro diagnosticado con alguna enfermedad rara. Esta asociación nace en 2019 y desde entonces ha desarrollado una amplia experiencia en todo lo relacionado con las enfermedades raras. Cuenta con gabinete jurídico, que ofrece ayuda a las familias en sus trámites relacionados con la dependencia, la discapacidad o reclamaciones frente al sistema de salud y apoyo en los retos diarios que enfrentan.

También realizan talleres terapéuticos para familias, dentro de un ambiente de respeto, cordialidad y empatía, y les aportan asesoramiento, materiales y equipos de estimulación sensorial y musicoterapia para su uso en domicilio, y ayuda económica para afrontar los elevados costes de muchas terapias y tratamientos que necesitan sus hijos.