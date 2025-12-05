Presentación de la Zambomba BIC de Jerez, una cita con la cultura y lo "auténtico"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al director del Instituto Andaluz de Flamenco de la Junta de Andalucía, Cristóbal Ortega, y la diputada provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, ha presentado la Zambomba BIC, Bien de Interés Cultural, que tendrá lugar el sábado, día 13 de diciembre, a partir de las 13.00 horas, en la Plaza de la Asunción.