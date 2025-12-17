Recogida de alimentos del Grupo de Empresas Álvaro Osborne para el Comedor El Salvador

Como es tradición en el Grupo de Empresas Álvaro Osborne, empleados y directivos de las compañías se han unido un año más para hacer la donación navideña de alimentos al Comedor El Salvador. Son ya varios años desde que el fundador del Grupo, Álvaro Osborne Tosar, inició esta tradición que hoy está en la cultura de la compañía y que forma parte fundamental de la agenda estas fechas.

Este año especialmente ha sido duro, de escasez, donde el propio Comedor hace pocas semanas solicitaba la ayuda de la ciudadanía ante la escasez de alimentos en sus almacenes, altamente mermados, y por ello hizo un llamamiento a la ciudad de Jerez, que de manera inmediata dio respuesta solidaria a esta causa.

En esta línea, Constructora Gesteco y la empresa de ingeniería y arquitectura Osborne, Técnicos Consultores se ha volcado un año más con el comedor social con una aportación de alimentos para ayudar a dar cobertura a las más de 120 personas que reciben las ayudas a diario.

Cristina Bertolet, trabajadora social del centro y la siempre presente Sor Dolores María, hermana superiora y directora del Comedor, explicaron que cada vez hay mas necesidades y estas son siempre respondidas por la solidaridad de la ciudad.

Ana Gutiérrez explicó que “muestro Grupo de Empresas siempre tiene al Comedor El Salvador como referente en estas fechas, siendo nuestro principal motivo de aportación, ya que somos conscientes de la especial necesidad que tiene el mismo y la fundamental ayuda que presta a las personas más desfavorecidas de la ciudad. La solidaridad de estas compañías queda una vez mas visible sabiendo que es una manera de devolver a la sociedad lo que tanto da la ciudadanía a nuestras empresas”.