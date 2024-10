Los Reyes Magos de Jerez brindan por la Navidad

A un mes de que la ciudad se ilumine con el alumbrado de Navidad, hay tres jerezanos que tienen en el calendario bien marcado en rojo el 5 de enero. Jesús Méndez, María Jesús Palacios y Rober Pazo ya van a ritmo de villancicos, cargados de ilusión para que Jerez viva una noche mágica con sus Reyes Magos. Hace más de un mes, el Ayuntamiento anunció los nombramientos de sus Majestades de Oriente 2025, junto al de Laura Barba Mora, como Cartera Real.

Como es tradicional, los Reyes Magos han visitado Diario de Jerez en el inicio de esta campaña navideña, compartiendo su ilusión por encarnar estas importantes figuras en su ciudad. “Estoy muy ilusionado, motivado, con muchas ganas de trabajar. Siempre digo que sea Navidad o no, el alma de niño que tenemos dentro no se puede perder, y esta Navidad con mucho más motivo. Estoy muy feliz”, subraya Pazo, emblemático presentador jerezano con una larga trayectoria frente a las cámaras en Onda Jerez TV, que encarnará al Rey Baltasar.

Rober Pazo, Rey Baltasar, deja unas emotivas palabras para la redacción. / Manuel Aranda

“Estoy emocionada, agradecida y es que aún no me lo creo. Represento al Cuerpo de Bomberos de Jerez y estamos muy emocionados. Vivimos este nombramiento como un reconocimiento a la labor de Bomberos, a nuestro trabajo diario”, declara Palacios, Rey Gaspar. Intendente del Consorcio de Bomberos de la Provincia, Palacios ha desarrollado toda su carrera laboral en Jerez, siendo la primera mujer jefa de bomberos de España desde 2002.

María Jesús Palacios, Rey Gaspar 2025, en su visita al periódico. / Manuel Aranda

El cantaor Jesús Méndez, Rey Melchor, añade que “tenemos mucho trabajo para nuestra labor benéfica. Además de todo lo que vamos a recaudar para la cabalgata, los Reyes Magos también ayudan a muchas asociaciones y familias necesitadas. Yo no me esperaba esto. Soy aún joven y no lo pensaba, pero me siento muy afortunado por tener a mis padres y a mi familia para vivir esto conmigo”.

El cantaor Jesús Méndez firma en el Libro de Honor de Diario de Jerez. / Manuel Aranda

Los tres aseguran estar viviendo esta experiencia con total implicación. “Llevo 30 años viviendo el 5 de enero a los pies de las carrozas por mi trabajo y es tanta la ilusión que tengo que no hay palabras. Además me hace especialmente ilusión encarnar al Rey Baltasar. Mi sueño hecho realidad”, remarca Pazo.