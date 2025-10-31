Las solicitudes para el Mercado Navideño de la Plaza del Arenal, hasta el 4 de noviembre

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, informa que, como parte de la programación especial de actividades, con motivo de la próxima campaña navideña, se pondrá en marcha el tradicional Mercado Navideño en la céntrica Plaza del Arenal.

La iniciativa tiene como objetivo ofrecer un espacio de marcado carácter festivo, donde se pongan a disposición del público artículos artesanales y típicos de la Navidad. De este modo, los comerciantes y artesanos que deseen participar tendrán hasta el 4 de noviembre inclusive para la presentación de su solicitud.

Las bases, el formulario de solicitud y toda la documentación necesaria están publicadas y disponibles para su descarga en la página web del Ayuntamiento de Jerez. Una vez comprobadas las solicitudes, a partir del 10 de noviembre se notificarán las resoluciones a aquellos solicitantes a los que se hubiera otorgado licencia, a los excluidos y a los que se les hubiera denegado.