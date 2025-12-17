Los trabajadores de Williams & Humbert donan lo recaudado con su programa 'euro solidario' a la Obra Social San Juan Grande

La comida de Navidad que la bodega Williams & Humbert celebró el pasado sábado fue el marco elegido para entregar la donación, recaudada entre los trabajadores durante todo el año, a la Obra Social San Juan Grande. Se trata del programa 'euro solidario' por el que la práctica totalidad de la plantilla aporta voluntariamente, todos los meses, 1euro de su nómina para una causa social.

Dentro de la política de responsabilidad social corporativa desarrollada por la empresa Williams & Humbert, destaca el deseo de colaborar activamente en beneficio de acciones sociales que diversas entidades sin ánimo de lucro desarrollan en la comarca de Jerez, colaboración que no solo presta la empresa, sino también gran parte de sus trabajadores.