La zambomba mañanera de Jerez, en imágenes

Desde hace varios años, un grupo de amigos jerezanos (la mayoría se conocen desde que eran niños) se reúnen a primera hora de la mañana del último fin de semana antes de Navidad para celebrar la que ya se conoce como 'zambomba mañanera', celebrada este sábado 20 de diciembre en la Plaza Rivero.

