La zambomba de las mujeres reúne al tejido asociativo de Jerez en una gran convivencia

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha acompañado a las representantes de las federaciones y asociaciones de mujeres en la tradicional zambomba que organiza la Delegación de Igualdad y Diversidad, y que se ha celebrado en la Bodega la Plazuela con la participación de en torno a 300 mujeres. Este encuentro festivo ha servido para seguir generando lazos de colaboración y apoyo dentro del tejido asociativo de las mujeres, que han compartido un almuerzo navideño y han disfrutado de los villancicos del grupo ‘No tengo el madroño para polvorones’.

La regidora ha aprovechado esta ocasión para felicitar las fiestas a todas las participantes y el mayor disfrute de unas fechas en las que las diferentes asociaciones celebrarán sus propias zambombas y actividades navideñas. La alcaldesa ha agradecido a las asociaciones de mujeres su carácter activo y participativo, y las redes de colaboración y apoyo mutuo que mantienen desde hace años.

García-Pelayo ha invitado a todas las mujeres a seguir implicándose "con la misma ilusión en la programación municipal, y a compartir siempre sus propuestas e inquietudes, con las que enriquecen el trabajo que desarrolla el Ayuntamiento a favor de la construcción de una sociedad más igualitaria y justa". "Cabe recordar que en este año 2025, el Ayuntamiento de Jerez ha logrado un reto fundamental con la aprobación del Plan de Igualdad para la Ciudadanía 2025-2029, por lo que se abre un periodo esperanzador en el que será necesaria la participación de los jerezanos y jerezanas para rentabilizar al máximo las oportunidades que ofrece este documento", destacan desde el Ayuntamiento.

Por su parte, la teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez Toro, daba la bienvenida a las mujeres a su llegada a la Bodega La Plazuela. Han estado presentes representantes de la Federación La Voz de las Mujeres, la Federación Sol Rural, más una treintena de asociaciones de mujeres. Susana Sánchez ha agradecido el trabajo que realiza el tejido asociativo de mujeres a lo largo de todo el año, y su respaldo a toda la programación de la Delegación, sumando su fuerza y su ilusión a la labor de sensibilización en Igualdad que desarrolla el Ayuntamiento.

Durante la jornada navideña celebrada, las mujeres participantes han compartido un almuerzo, han cantado villancicos y han participado en un sorteo de regalos. Las integrantes de ‘No tengo el madroño para polvorones’ han dinamizado el encuentro con su talento y su buen humor, en una tarde en la que todas las participantes han brindado por un Año Nuevo que vendrá cargado de retos por cumplir y de la ilusión por seguir generando alianzas a favor de la igualdad.