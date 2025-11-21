"Ahora coinciden nuestros padres y también nuestros hijos"

En 2006, Cristóbal Villacastín, conocido popularmente como Willy, organizó en el bar que entonces regentaba, una pequeña zambomba para amigos y familiares. El día elegido, el domingo, y la fecha, el último fin de semana de noviembre, dos premisas con una clara explicación, "era el único día que la gente que podía venir mi gente, tanto por ser domingo como por ser el último fin de semana en el que no trabajaban, porque ya después, cuando llegaba diciembre, por circunstancias, casi todos lo hacían. También porque éramos más jóvenes, y ya se sabe, en aquella época no teníamos problemas por ser domingo ni nada de eso".

Así, en aquel Bar La Candela, situado en Chapín, tuvo su origen esta peculiar zambomba, que poco a poco comenzó a cobrar protagonismo dentro de una Navidad jerezana "que no era la de ahora", recuerda Willy. El empresario reconoce que aquellos primeros años de vida del evento "tuve muchísimas críticas, porque la gente no entendía que la zambomba se celebrase en noviembre, el mes de los difuntos", una circunstancia que ahora, con el paso de los años, "es justo al revés, porque incluso el alumbrado se hace ya en el mes de noviembre", apunta.

De aquel negocio hostelero de Chapín, "pasamos a la Asociación de Vecinos El Pellizco, luego al Club de la Cartuja, en fin, año tras año hemos ido cambiando de espacio, ya que la idea era ir mejorando para estar más cómodos y porque cada vez venía más gente". Así se ha llegado hasta las bodegas Diplomático, que este domingo albergarán la de 2025 y donde se espera una asistencia de casi un millar de personas.

Willy, junto a su hija, en la edición del pasado año.

"Siempre hemos querido mantener la tradición, y desde el principio se han mantenido los cánones de las zambombas de toda la vida, que ya no existen, porque lo que hay ahora es otra cosa", explica. Una candela, villancicos, comida tradicional, 'la zambomba der Willy' quizás no cumpla con la denominación BIC (como casi todas las de hoy día) pero se ha convertido en una fecha imprescindible para muchos jerezanos y jerezanas.

"El público que viene es mayoritariamente de Jerez, pero este año, como abrí un bar en Zahara, vendrá gente de otros puntos de Andalucía y de España", asegura su responsable. Además, y como dato curioso, "ahora coinciden en la zambomba nuestros padres, que siguen viniendo, y nuestros hijos, porque la mayoría de ellos son ya mayores de edad y no se la quieren perder".

En este 2025 amenizarán la jornada 'Flamenkería', Sabor Plazuela, y la Peña la Trasera, grupos que pondrán el toque navideño a una cita que tendrá lugar este domingo.