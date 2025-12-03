Zambombas en Jerez: sanciones de 100 euros por hacer botellón y orinar en la vía pública

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Policía Local, recuerda la prohibición de hacer ‘botellón’ en la vía pública, así como de miccionar en la misma durante las Zambombas, al igual que durante todo el año.

Las infracciones a la Ordenanza Municipal en ambos casos ascienden a sanciones económicas de 100 euros en cada caso.

En este sentido, la Policía Local está haciendo un refuerzo de vigilancia en este sentido durante las Zambombas, habiendo interpuesto numerosas sanciones tanto por ‘botellón’ como por micciones en la vía pública en los primeros fines de semana del periodo de Zambombas.

Asimismo, se recuerda que el Ayuntamiento de Jerez ha incrementado el número de aseos públicos a disposición de la ciudadanía, individualizados, con limpieza continua y adaptados para personas con movilidad reducida (PMR) ubicados en distintas plazas como plaza del Banco o plaza Belén, y WC portátiles que se van cambiando en función del desarrollo de las zambombas más multitudinarias en distintos puntos del centro.

De igual manera, los agentes del citado cuerpo están levantando actas de inspección a establecimientos que no cumplen con la normativa pertinente autorizada para espectáculos musicales, barras o veladores en la vía pública.

El Ayuntamiento, a fin de reforzar este llamamiento al civismo, agradeciendo de antemano a los organizadores de Zambombas que están ayudando a los servicios públicos municipales a la hora de facilitar la recogida de residuos y limpieza viaria cuando al término de sus eventos empieza la labor por parte de operarios y maquinaria, ha iniciado una acción de comunicación mediante un ‘spot’ en redes sobre estas recomendaciones, recordando las sanciones al respecto, para contribuir entre todos a una Navidad jerezana segura, limpia y donde la convivencia en torno a la Zambomba mantenga su esencia.