Balance del segundo fin de semana de zambombas en Jerez: 16 denuncias por consumo de alcohol y 6 por orinar en la vía pública

Uno de los baños públicos portátiles instalados en plaza del Banco por la celebración de las zambombas en el centro de Jerez

Los servicios públicos de limpieza del Ayuntamiento de Jerez recogieron, durante los dos primeros fines de semana de celebración de zambombas, más de un millón de kilos retirados de residuos.

Concretamente, el pasado fin de semana los servicios públicos retiraron 691.780 kilos de residuos, una cifra algo superior al dato del fin de semana anterior, cuando se recogieron 689.440 entre los días 21, 22 y 23 de noviembre.

El Ayuntamiento de Jerez mantiene en marcha un dispositivo especial para intensificar la limpieza y recogida de residuos con motivo de la celebración de las zambombas de Navidad y el notable incremento de afluencia de público.

En el marco de este operativo extraordinario, hay previstas un total de 870 jornadas de trabajo hasta el día 24 de diciembre con la participación de cerca de 60 operarios, lo que supone un refuerzo significativo de limpieza y recogida de residuos, fundamentalmente en las calles y plazas donde se celebran las zambombas autorizadas, en las zonas turísticas de mayor concentración de personas, puntos de tránsito del público asistente y áreas destinadas a contenedores y otros servicios extraordinarios.

16 denuncias por consumo de alcohol y 6 por orinar en la vía pública

En cuanto a Seguridad, sigue activado el Plan Territorial Local de Emergencias en fase de pre-emergencia y 'Situación Operativa 0', que conlleva la activación del CECOP, para atender de manera coordinada e inmediata cualquier incidencia que pueda producirse por parte de los efectivos que integran los dispositivos del mismo.

El CECOP estará activo hasta Reyes Magos.

Durante el pasado fin de semana, la Policía Local de Jerez ha intervenido en la prevención del 'botellón' en la zona centro y en la inspección de distintos establecimientos, sobre su vigencia de los permisos y cumplimiento de la normativa. Igualmente, se ha actuado para prevenir las micciones en la vía pública.

De esta manera, se han levantado actas por montar veladores en la calle sin autorización y por instalar altavoces en el exterior del local a un determinado establecimiento en plaza Esteve y a otro por idéntico motivo en la entrada a calle Caballeros desde plaza Arenal, así como a un negocio que estaba incumpliendo el horario de cierre en la plaza del Clavo.

En cuanto a denuncias, ha habido un total de 16 por consumo de alcohol en la vía pública en lugares 'no autorizados' (botellón) en distintas plazas céntricas. Igualmente, la Policía Local ha interpuesto 6 denuncias a personas que estaban miccionando en la vía pública y a otras dos por la Ley 4/2015 al haber faltado el respeto a los agentes.

También ha sido denunciado un individuo que estaba arrojando botellas desde las escaleras de la plaza Belén al interior de la misma.

En cuanto a atención a personas afectadas por consumo de alcohol, en la calle Tornería los agentes de Policía Local atendieron en primera instancia a un menor de edad que se encontraba desmayado.

Localizaron a los padres e hicieron de escolta del vehículo en su traslado al Hospital, activando sus dispositivos luminosos para abrir paso.

Del mismo modo, otra unidad de agentes atendieron en la plaza del Arenal a una persona ebria que estaba tumbada en el pavimento, hasta la llegada de los efectivos de emergencias, que lo trasladaron al Hospital.