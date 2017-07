"La precariedad laboral produce un déficit en nuestra sociedad"

La ex presidenta del Tribunal Constitucional y catedrática del Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense María Emilia Casas ofreció ayer una conferencia en el Colegio de Abogados de Jerez, que sirvió de clausura a un curso celebrado por la institución sobre Derecho Laboral. Casas repasó los retos que tiene por delante el mundo del trabajo desde una perspectiva jurídica, pero también "con un enfoque multidisciplinar", ya que afecta a los más importantes ámbitos de la vida de la mayoría. "No sólo la crisis ha generado nuevos retos, sino también la introducción de las tecnologías. Hay que reflexionar por ejemplo sobre si un trabajador de una empresa como 'Uber' -que gestiona el alquiler de coches con conductor a través de aplicaciones de móvil- supone una relación laboral por cuenta ajena. El cambio es tan impresionante que no se podría resumir".

Asimismo, Casas remarcó que la lucha contra el paro que azota en las últimas décadas a España suponen "un riesgo de caer en la precariedad, existe desde las primeras reformas laborales de los años 80, que han fomentado la contratación temporal. Esto produce unos déficits considerables en nuestra sociedad, porque los jóvenes no pueden tomar decisiones vitales como comprarse un coche o tener hijos", subrayó.

Hay que recordar que María Emilia Casas ha sentado varios precedentes a lo largo de su carrera como jurista, pues fue la primera catedrática de Derecho Laboral en España y la primera mujer presidenta del Tribunal Constitucional. "En el mundo del derecho como en el resto de ámbitos queda mucho camino por andar para conseguir la igualdad. Lo vemos en el mundo del trabajo cuando una pareja intenta conciliar la vida laboral con la familiar. Las estadísticas son testarudas y muestran que la mujer gana menos que el hombre, que existe una brecha salarial y que a la hora de repartirse esos derechos de conciliación, las parejas hacen cuentas y prefieren que sea la mujer la que deje de trabajar porque él gana más. Además, venimos de un reparto no equitativo de las tareas domésticas. Pero hemos avanzado. En comparación con las primeras Cortes Generales, hay muchas más mujeres en el Congreso y en el Senado que en año 77. Hemos avanzado mucho pero todavía queda", remachó.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, agradeció la presencia de Casas para el cierre del curso dirigido a los letrados de Jerez. La propia ex presidenta del Constitucional subrayó la importancia de que "los colegios organicen cursos especializados en este ámbito, es imprescindible porque el trabajo significa vivir en comunidad, y una sociedad donde éste no funciona no merece la pena llamarse sociedad".