Más de 180 años de 'grandes éxitos'

"Cálida y divertida pero rigurosa". Así es la historia de González Byass desde que se fundó, hace más de 180 años, hasta hoy. Y así lo ha querido reflejar la editora Paula Fernández de Bobadilla (Nido de ratones) en el libro 'González Byass. Historia de una Bodega. Desde 1835' (Fundación González Byass). Y aunque ya Begoña García González-Gordon "hizo la labor más difícil hace unos años, cuando escribió 'Un paseo por González Byass' y puso en orden la historia de la bodega", recuerda la jerezana, su libro (el de García) y el Archivo Histórico "me han facilitado la tarea bastante". La calidez la proporcionan las acuarelas de Ximena Maier, "que han quedado preciosas, y las anécdotas de la bodega, que son muchísimas y muy divertidas, y que de algún modo le dan vida al libro, ayudan a que el lector sienta más cercano lo que se cuenta. Porque al fin y al cabo, la historia de la bodega es también un trozo de la historia de Jerez y, por tanto, pertenece a todos los jerezanos", asegura la editora.

Fernández de Bobadilla confiesa que andaba con la idea de hacer un libro así "desde hace mucho tiempo. Tenía muy claro lo que quería porque este es justo el tipo de libro que busco cuando visito algún sitio, no sé, una ciudad, un castillo, un museo... Algo que me sirva de recordatorio de lo que me han contado, pero que no sea un mamotreto; un resumen, unos 'grandes éxitos', se podría decir". "A veces -añade- te interesa algo pero no tienes tiempo ni ganas de leerte nada muy largo sobre ese tema. Y para eso están libros como este o el que escribimos sobre el vino de Jerez hace unos años para el Consejo Regulador: para hacerte una idea general sobre lo que sea sin tener que dedicarle mucho esfuerzo. Porque ese esfuerzo ya lo ha hecho por ti el autor: ha leído e investigado y luego ha condensado esa información de la forma más simple y entretenida posible".

Paula F. Bobadilla: "Este es justo el tipo de libro que busco cuando visito algún sitio"

Maier, por su parte, subraya "lo divertido y lo distinto que ha sido trabajar en este proyecto. No es nada normal que en un mismo libro se junten romanos y fenicios, exploradores polares, polistas, bandoleros, monjes, bicicletas y autogiros. Es mi tipo de libro favorito, una ventana pequeñita que al abrirse deja ver todo un mundo".

Han pasado más de 180 años desde que Manuel María González envió sus primeras 10 botas a Inglaterra a bordo del 'Brilliant'. Desde entonces, González Byass ha sorteado bandoleros, contribuido con su amontillado a la expedición del capitán Scott, surtido a los hermanos fossores del cementerio de Jerez o dado cobijo a los ratones más alegres y aficionados al vino dulce del planeta. Anécdotas amables que forman parte de su historia y que complementan bien el mayor de sus logros: llevar cinco generaciones criando los mejores vinos del mundo, y seguir haciéndolo en familia.

'González Byass. Historia de una Bodega. Desde 1835' se presentará el próximo martes, 27 de junio, a las 20 horas, en la bodega de La Constancia de González Byass de la mano del escritor Enrique García-Máiquez, que acompañará a Ximena Maier y Paula Fernández de Bobadilla.