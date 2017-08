Jerez y el flamenco, nuevas oportunidades

Dentro de unos días celebraremos el cincuentenario de la Fiesta de la Bulería, quizás el cante que mejor identifica a nuestra tierra, pues la Bulería en Jerez tiene una personalidad propia: hasta tal punto lo identifica que cuando alguien dice que va a cantar por bulerías, de una manera instintiva la asociamos a Jerez. En otras modalidades hay que nombrarlas específicamente: Bulerías de Cádiz, Bulerías de Lebrija…, pero para las nuestras no es necesario, basta con decir Bulerías. Y aprovechando este acontecimiento quizás sea conveniente hacer algunas reflexiones sobre el papel que debe desempeñar Jerez en el mundo del Flamenco. Creo que debe reforzar su identidad para recuperar lo que por tradición y sabiduría le corresponde: ser la Capital Universal del Flamenco.

El Arte Flamenco es el Patrimonio Cultural más rico de Andalucía, por lo que debemos potenciar el conocimiento del mismo, su conservación y su difusión. Como soy de los que creen que no se puede amar lo que no se conoce, pienso la sensibilización por nuestras señas de identidad, debe comenzar desde la infancia, para así despertar el interés por las manifestaciones culturales, propias de un pueblo cargado de una personalidad bien definida y heredada a través de siglos. Se trata pues, de crear una memoria colectiva e histórica. Pero esta memoria, también, debe ser individual y personal, ya que el desarrollo vital de una persona está vinculado, desde la infancia, a estas manifestaciones culturales.

Ahora bien, debemos ser extremadamente cuidadosos a la hora de incorporar las enseñanzas del Arte Flamenco en los primeros niveles educativos, pues hay que tener presente el principio pedagógico que dice: "La importante tarea de enseñar sólo es superada por la obligación de no aburrir". Inculquemos, pues, estos conocimientos no olvidando nunca este importante principio y teniendo en cuenta, como dice Calixto Sánchez, que "De lo que se trata no es de formar cantaores ni palmeros, sino de que el niño viva de alguna manera el cante, de que participe, y sobre todo que llegue a apreciar y a amar este arte tan genuinamente andaluz".

La segunda reflexión es sobre la situación actual de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos Andaluces. Creada en 1958, en su Manifiesto Fundacional se marcó los objetivos de la "Recuperación de documentos escritos, sonoros y visuales; Conservación de los mismos; Fomentar la investigación; Defensa y Difusión de la música popular andaluza". Entre sus muchos logros se encuentra la creación y puesta en funcionamiento durante más de veinte años de la 'Fiesta de la Bulería' y la creación de los Premios Nacionales de la Cátedra de Flamencología, premiándose distintas modalidades, entre ellas a la labor artística y a la labor Investigadora. Premios que se denominan 'Copa Jerez'.

Actualmente la Cátedra, sin apoyo financiero, permanece prácticamente inactiva, y Jerez no puede ni debe de dejar de apoyar a esta Cátedra pionera en materia de Flamenco. Recuperado recientemente el premio de investigación, gracias a una formula público-privada, ahora habría que recuperar, al menos, el Premio a una trayectoria artística, y otro para Jóvenes que interpreten los cantes básicos de Jerez, con el fin de que el cante propio se transmita de generación a generación.

Y la tercera reflexión es que el Flamenco además genera una fuente de ingresos económicos, por eso es importante la decisión de la Junta de Andalucía de que la sede del futuro Museo del Flamenco sea Jerez de la Frontera. Esta iniciativa es bien antigua: su primera formulación la hizo en 1933 Antonio Chacón Ferral. Con intentos y proyectos frustrados, como el de la Ciudad del Flamenco, ahora tenemos la oportunidad de que ese museo sea una realidad. Nos enfrentamos, pues, a un futuro esperanzador. Confío en que tanto las Instituciones públicas como las privadas colaboren para que se haga realidad el deseo "Jerez: Capital Universal del Flamenco".