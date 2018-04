La caseta 'La Posada' cierra sus puertas

La Asociación de Belenistas de Jerez cierra las puertas de su caseta 'La Posada' en el Real de la Feria del Caballo de Jerez.

Desde 1992 ha sido centro de encuentro de socios y amigos tanto jerezanos como foráneos. Todos ellos sabían que en el número 57 de la Av. de la Paquera de Jerez esquina con C/. Antonio Chacón tendrían su casa, pero este año no podremos darles la bienvenida pues otros estarán en nuestro lugar ya que las circunstancias burocráticas nos han empujado a esta dolorosa decisión.

¡¡¡Pobres ilusos confiados!!!, pues ya en la segunda quincena de Enero de 2017, recién terminado el plazo de presentación de solicitudes de sitio, un hostelero de nuestra ciudad nos preguntó "¿me he enterado que vuestra caseta se la han dado a otro, es cierto?, porque me la han ofertado". Inmediatamente telefonazo a preguntar… "No preocuparos, si ahora lo que se ha hecho es la recepción de solicitudes, pero vosotros sin problema, eso es un bulo lanzado por alguien". Volvemos a decir ¡¡¡pobres ilusos confiados!!!, ya que en ese momento estaba escrita y rubricada nuestra sentencia.

El motivo ha sido causado por el expediente de incumplimiento de la normativa de sanidad en el año pasado, aunque éste fue apelado en tiempo y forma por nosotros siendo archivado el caso, pero ha aparecido su posterior sanción administrativa impuesta por la Delegación de Fiestas de Jerez a esta entidad, consistente en desplazar la caseta de los belenistas desde su histórico emplazamiento a otro, aunque según ellos es tan buen sitio como el anterior… ¿Pues si son tan iguales?, que nos dejen donde tradicionalmente estábamos y no intercambiarnos con otros señores la ubicación.

Con esto no pedimos dispensas ni complacencias puesto que la normativa está para ser cumplida por todos, pero lo que no es normal ni justo es que se aplique y no se comunique a los afectados oficialmente, sino que nos enteremos por terceras personas y además el día anterior de la formalización de las concesiones de sitio, por lo que no había casi margen de reacción. A pesar de ello, se ha intentado, interponiendo un pliego de alegaciones y ruegos, una reconsideración de esta sentencia, pero el silencio hasta la fecha ha sido la contestación y en este caso no se cumple el refrán de "el que calla otorga", sino que marca el designio de "hechos consumados".

Para la burocracia municipal no tiene importancia que todo lo tuviéramos ya consumado para el montaje de nuestra 'Posada' pues íbamos a estrenar nueva estructura de caseta con un diseño actualizado, siguiendo los cánones de una fachada de cortijo jerezano; con esto, junto a los acuerdos tomados con empresas, pretendíamos dar mayor calidad de servicio en sus instalaciones y ahora todo este trabajo de meses y la ilusión de lo hecho va a la basura con el consecuente quebranto económico para nuestra entidad, ya que nada es válido ni recuperable.

Nosotros no somos sospechosos de buscar el lucro ni la especulación ya que en nuestros estatutos de constitución lo pone muy claro: "nuestro objetivo es el fomento cultural y nuestros fondos económicos deben dedicarse a ello", y así lo hacemos desde 1976, entregándole a Jerez nuestro arte convertido en belenes.

Estamos orgullosos de nuestra ciudad y por ello llevamos en nuestro nombre el apelativo 'de Jerez', que hemos convertido en Marca al crear un estilo propio y genuino en el arte de la construcción de nacimientos, siendo reconocido a nivel nacional e inclusive internacional como la "Escuela Jerezana de Belenismo".

Es de conocimiento público que año tras año atraemos por Navidad a multitud de personas a nuestras exposiciones, teniendo en las fiestas pasadas hasta cuatro puntos activos que han registrado en total más de 100.000 visitas, por lo que las estadísticas dicen que nuestro arte es un atractivo turístico, pero además es generador de riqueza y no sólo cultural sino también económica, ya que cerca de la mitad de ellos son foráneos que vienen a contemplar nuestras obras durante todo el día. Sobra decir que todos ellos consumen en bares y restaurantes, compran en los comercios e inclusive pernoctan en los hoteles.

Pocos conciudadanos saben que en el año 1984 celebramos nuestra primera zambomba cuando en Jerez estaba casi extinguida su tradición y con ello mantuvimos e impulsamos su esencia familiar y popular hasta la fecha; además, de nuestra casa salieron la composición de multitud de nuevos villancicos que actualmente se cantan con la denominación de populares jerezanos. En el año 1987 desde la Delegación de Fiestas de Jerez se nos pide asesoramiento para transformar la cabalgata de la Noche de Reyes y sin dudarlo aceptamos, basamentándose con nuestras sugerencias y consejos la estructura estética y visual que desde entonces ilusiona a nuestros pequeños y mayores. También hemos sido los organizadores de dos Congresos Nacionales de Belenistas, asimismo de ser coosede en otros tres, e igualmente hemos sido anfitriones en tres Encuentros Andaluces y cinco Gaditanos, fomentando y potenciando el turismo en Jerez.

En el año 1990 creamos el 'Cartel de la Navidad de Jerez', dándole la imagen a nuestra fiesta hasta la actualidad. Y por último desde al año 1985 exponemos anualmente en distintas ciudades españolas llevando el nombre Jerez a ellas.

Por esta labor callada se nos ha galardonado con el 'Catavino de Oro', en cuya placa reza "por su destacada defensa, exaltación y proyección de los valores de Jerez", y se nos ha otorgado en tres ocasiones la distinción de la 'Fiesta de la Vendimia' por la "promoción de nuestras fiestas populares"; asimismo, por su trabajo dentro de la navidad jerezana tres de nuestros anteriores presidentes han sido distinguidos con la encarnación de la figura de uno de los Reyes Magos en nuestra ciudad, años 1987-1995-2014.

Pero no nos dormimos en la historia pasada sino que seguimos trabajando día a día por y para nuestra ciudad, y como ejemplo La Muestra del Belén de Jerez en el Museo del Belén que se ha constituido como referencia del arte belenista nacional, o la elección de ser una de las sedes del Congreso Internacional de Belenistas en el año 2023 (donde se estiman que se pueden reunir unos 2000 congresistas de todo el mundo durante tres días), aunque puede que en un hipotético futurible los belenes desaparezcan del paisaje navideño jerezano quedando tan sólo en el recuerdo, pero esto es impensable a nuestro juicio.

Bueno, pensaréis que estas reseñas históricas son una pataleta para pedir una atención privilegiada pero no es así, pues en nuestro espíritu únicamente deseamos el mismo tratamiento otorgado desde los organismos municipales a cualquier vecino o entidad de Jerez y no nos lo han concedido, por lo que nos queda tan sólo el privilegio de hacer pública nuestra situación actual.

Gracias por vuestra atención y comprensión. Nos veremos en el Real de la Feria del Caballo de Jerez en cualquiera de las casetas brindando con una copa de fino por el recuerdo de 'La Posada'.