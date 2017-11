El síndrome Márquez

De las 80.000 palabras con que cuenta el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), quedarán muy pocas de estilo grandilocuente que no hayan sido usadas hasta la extenuación para definir a Marc Márquez. Tras convertirse este 2017 en el motociclista más joven de la historia que, con sólo 24 años de edad, consigue seis títulos mundiales (cuatro de ellos en MotoGP), el inigualable piloto español ha acaparado tantos y tan merecidos elogios, que resulta misión imposible intentar describirlo con cierta originalidad. Casi todo se ha escrito ya de él. Expresiones como genio o mito, no encuentran sinónimos novedosos a la hora de calificar las proezas que este brillante deportista ha logrado en las diez temporadas que lleva en la elite mundial.

Hasta los propios rivales de Márquez se quitan el 'sombrero' y, por extensión, el casco, para reconocer sus méritos; algunos terminan incluso extenuados intentando seguir su estela. Nadie se atrevería a poner en duda que, a día de hoy, Marc es el número 1 del motociclismo y, a todas luces, parece destinado a eternizarse en esa posición privilegiada que le hace único. Tanto es así, que cabe preguntarse si esa autoridad de Márquez está generando cierto 'síndrome' entre el resto de estrellas de su categoría. La palabra síndrome ofrece dos acepciones. Como es lógico, no nos referimos a la que describe médicamente una serie de síntomas característicos de una enfermedad, sino al conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa. He ahí el quid de la cuestión.

Aunque a algunos les cueste reconocerlo, Márquez está dejando 'tocados' a los genios en activo de MotoGP, a la vez que va superando récords de otros mitos históricos, a los que puede acabar eclipsando. Eso sí, aún está a nueve títulos de superar al piloto más laureado de todos los tiempos, el italiano Giacomo Agostini, que suma 15 títulos mundiales, pero se encuentra a sólo cuatro del 'sorpasso' a Valentino Rossi que, tras la sexta corona del español, ya comienza a mencionar que podría retirarse a finales de 2018, en que cumplirá 39 años de edad, 15 más que Marc Márquez.

Pero no es sólo una cuestión de edad lo que puede estar debilitando al resto de figuras de MotoGP, también influye la superioridad aplastante que viene demostrando el piloto nacido en Cervera el 17 de febrero de 1993. Sus cifras y actitud son demoledoras, en consonancia con una carrera deportiva que va a ritmo de récord. Tanto es así que él y su equipo Honda Repsol han renunciado a participar estos días en los entrenamientos de pretemporada en Jerez, aludiendo que pueden esperar a rodar de nuevo el próximo mes enero. Es decir, no han querido comparar su Honda de 2018 frente a sus principales rivales de 2017, la Ducati de Andrea Dovizioso (31 años), que no ha dudado en hacer sus deberes esta semana en suelo jerezano, intentando que en el próximo Mundial no les coja el toro y un Márquez que, muy tranquilo y con los seis títulos ya en el bolsillo, ha viajado a Jerez sólo para ver desde la barrera a su hermano Álex, que hace ya sus 'pinitos' en MotoGP, como continuador de la saga.

Evidentemente, pilotos jóvenes como Viñales (22 años), Zarco (26), Iannone (27), o el propio Lorenzo con 29, e incluso Pedrosa, con sus 31 primaveras, tienen un largo camino por delante y mucho que decir todavía. Pero está claro que en el invierno que ahora afrontan deben ponerse las pilas para que el 'síndrome' Márquez no termine siendo una 'patología', sino sólo una socorrida palabra del diccionario…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.