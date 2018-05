VallsRajoy serena el debate

El almirante Nelson intentó conquistar la isla de Tenerife en 1797, pero no lo consiguió gracias a la resistencia de los isleños. El legendario marino tuvo que volverse a Inglaterra con un brazo menos y unos barriles de vino de malvasía de más que le regaló el general Antonio Gutiérrez, un caballerazo. Años después, el también general Franco salió de la Capitanía General del archipiélago para sublevar a las tropas de Marruecos y derribar la II República, objetivo que alcanzó tras años de guerra y centenares de miles de víctimas. Ambos hechos se cruzaron en la mente del intelectual santacrucero Domingo Pérez Minik, quien pronunció una de esas frases que piden mármol: "El gran error de los canarios fue no dejar entrar a Nelson y permitir salir a Franco". Algo parecido ha tenido que pensar el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al ensayar el afrancesado fichaje de Manuel Valls: "El gran error de los españoles fue dejar salir a Pepe Botella y permitir la entrada de... ¿de quién, de Fernando VII, de Tarradellas, de tipos como Pisarello...?".

Algunos, los más molestos con este intento de captación de Valls, hablan de neobonapartismo macroniano e intentan despertar al guerrillero que todos llevamos dentro, para lo que invocan Bailén, el Bruch, Madrid, Zaragoza, Cádiz y toda esa geografía de batallas sobre la que se cimenta la construcción de la nación española. ¿A qué viene tanta suspicacia? ¿No dicen los nacionalistas que los catalanes beben más de la raíz cultural francesa de monasterios y viñedos que de la hispana de rebaños y jinetes? ¿No estábamos todos de acuerdo con la necesidad de construir una nacionalidad europea? ¿No es acertado empezar por los ayuntamientos? La aspiración de Rivera puede ser criticada por muchas cosas. Por ejemplo, por la futbolización de la política al buscar fichajes estrella que deslumbren a la afición. Pero tras la reacción de los nacionalistas se esconde el temor a la llegada de un gabacho educado en la idea igualitaria y ciudadana de la République, que no entiende de identidades territoriales ni otras brumas.

Durante mucho tiempo los nacionalistas creyeron que su enemigo era el PP y lo intentaron aislar y eliminar con aberraciones como los Acuerdos de Estella o el Pacto del Tinell. Se equivocaban. El PP, cuyo españolismo es innegable, es también un partido hijo del 78, es decir, plenamente autonomista y con una mano siempre tendida a los nacionalistas. Ciudadanos, por contra, se ha sacudido ese complejo y no cree en la bondad del nacionalismo periférico. Ya suena la Marsellesa de fondo con un acompañamiento de castañuelas y guitarras.

SE le nota la madera política: no echa leña al fuego, sino que pone paladas de sosiego para serenar el debate. El miércoles fue día de tortas dialécticas; el jueves, con Susanna Griso, Mariano Rajoy dijo, sin esas palabras, que Rivera tuvo un calentón dialéctico en la sesión de control de gobierno y que él, como presidente de gobierno y del PP, se queda con lo que les une. Fundamentalmente, la necesidad de ir juntos, PP, PSOE y Ciudadanos para plantar cara al independentismo catalán.

Siempre según su opinión, las cosas van a seguir igual. Y por si alguien no se había enterado, volvió a explicar que el recurso ante el Tribunal Constitucional que le exigía Rivera no lo podía presentar el Gobierno, porque así lo habían determinado los servicios jurídicos del Estado, y que era una cuestión a plantear por los parlamentarios catalanes … y ya lo habían hecho. Los de Ciudadanos y los del PP.

El Rajoy tranquilo que tanto irrita a sus detractores apareció de nuevo en todo su esplendor tras las semanas de infarto, de preocupación, y de tristeza también, que le provocaron el caso Cifuentes y la decisión del tribunal alemán respecto a la no entrega de Puigdemont. El Rajoy que parece no inmutarse ante las situaciones límite, ante las encuestas demoledoras, ante el desafío independentista, ante unos Presupuestos en peligro y ante un socio de gobierno que no pierde oportunidad de buscarle las vueltas. En un momento determinado dijo que "mejor un gobernante tranquilo que estresado". Pues eso. Las encuestas no le perturban, recordó que en febrero del 16 eran muy malas para el PP y sin embargo incrementó escaños en junio mientras que el partido supuestamente vencedor, Ciudadanos, perdía varios en el camino. Se defendió de las acusaciones de corrupción de su partido señalando que los implicados han comparecido ante la justicia y varios de ellos conocen ya las celdas de las prisiones, mientras que en el caso Cifuentes su dimisión no estaba relacionada con su gestión como presidenta del gobierno madrileño. Lo más importante es como para tomar nota: está dispuesto a abrir "un proceso de diálogo en cuanto haya gobierno en Cataluña", aunque dejando claro que ese diálogo no supone que aceptará iniciativas al margen de la Constitución.

En cierto sentido Rajoy recupera su estrategia inicial: es lo que buscaba Soraya en sus negociaciones con Junqueras, pero se cruzó Puigdemont en el camino con su exigencia de que sin referéndum no se negociaba con el Gobierno, y se fue todo al traste.