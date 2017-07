Leo en las redes sociales, que el Ceo de una empresa que enseña a mayores de 50 a emprender, quiere morirse media hora después de dejar de trabajar. Joé, y yo loquito por jubilarme para dejar de trabajar y empezar a vivir. ¿De verdad hay vida laboral para parados mayores de 50 años? Viendo como la reforma laboral provoca que se pueda contratar a jóvenes súper formados con contratos basura de 3 horas y tenerlos trabajando 6 o más a sueldos de risa, se me antoja complicado. Por eso la solución es emprender, intentar ese sueño onírico de ayudas y facilidades que nos venden hay para los autónomos. ¿De verdad se ayuda a los autónomos? ¡Y un…! Esta semana he hecho mi liquidación trimestral de IRPF e IVA mientras me acordaba de los progenitores de Montoro, que la verdad no tienen culpa del zángano que tienen de hijo. Mientras él pone en marcha una amnistía fiscal ilegal para los colegas que tienen pasta de verdad, a la vez se lleva el 20% de mis ingresos netos, porque le sale de su albugínea. Eso sí que es un negocio, no paga agua, ni luz, ni teléfono, ni publicidad, ni le afecta si viene clientela o no, ni siquiera paga el tóner de mi impresora, pero eso sí, Hacienda se lleva la quinta parte de mis ingresos. ¿Y donde están cada vez que tengo pérdidas? ¿Por qué tengo que pagar la misma cuota gane o pierda? Lo mismo si cuando tengo pérdidas no la pagase, no las tendría. ¿Ayuda a los autónomos? Confío que nadie tenga la osadía de acercarse a venderme esa burra, por su bien. Entretanto, nos quedamos sin médicos en Andalucía. El SAS no encuentra sustitutos, nadie quiere trabajar con ellos, por lo que no podrán sustituir a quienes cojan vacaciones. Quizás si la Junta analiza por qué un médico en Extremadura o Madrid gana casi mil pavos más que aquí, encuentre una respuesta. Pues a prepararse, que en 4 años se jubila la última promoción donde no había númerus clausus, y lo que ahora es una falta de médicos se convertirá en… ¿Lo entienden?