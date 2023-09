Felipe González presume de ser controvertido porque quien no lo es “traga con todo”

La nómina de los presentes y su adscripción política, fue ayer el aval que mejor representa la importancia que se le quiso dar al V Premio Iberoamericano Torre del Oro al ex presidente del Gobierno, Felipe González. Además del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y el alcalde de la ciudad, José Luis Sánz, en la sede de la Fundación Cajasol se pudieron ver a dos ex presidentes de la Junta (ManuelChaves y José Rodríguez de la Borbolla), dos ex vicepresidentes del Gobierno (Alfonso Guerra y Javier Arenas); el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre; la consejera de Educación, Patricia del Pozo; el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández y el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.

Su participación en las relaciones entre las dos orillas del Atlántico, así como la influencia que sus dotes de estadista ofrecen a la política de hoy, fueron las dos virtudes destacadas del ex presidente del Gobierno, quien durante la aceptación del premio aseguró sentirse como “un hombre libre porque digo siempre lo que piensa, y alguien “controvertido”, un atributo que valora porque a su juicio quien no lo es, “es que traga con todo”.

En el acto han intervenido también el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla y de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Francisco Herrero; el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el presidente del jurado, Enrique Iglesias.

Si, como se decía durante la Transición, “cuando habla Felipe la Gente escucha, la de ayer era una intervención más esperada incluso de lo habitual, dadas sus últimas intervenciones en contra del rumbo seguido por el presidente en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.A pesar de que se centró en la influencia de su labor por estrechar lazos con Iberoamérica, sí deslizó perlas como las que protagoniza “pocas apariciones públicas”, y que se considera “libre porque digo lo que pienso”, y “responsable porque pienso lo que digo, y eso me obliga a callarme mucho más de lo que desearía, porque ahora la gente primero habla y después piensa en lo que ha dicho”. Gonzáles defendió también una controversia buscada y pidió “que nos libren de los no controvertidos”.

Si hay que leerle entre líneas e interpretar sus gestos, el primero y tal vez el más indescifrable, se produjo incluso antes de entrar en el edificio donde se celebraba el acto. Allí, unos militantes exhibían una pancarta en la que se leía, Siempre PSOE.Antes con Felipe.Ahora con Sánchez. El ex presidente reconoció a uno de los portadores y cuando se acercó a saludarlo, éste le dijo que no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que decía. La respuesta de González, quedó en el aire: “Lo que digo lo veréis en las resoluciones del partido”.

Si había interés por escuchar a Felipe González, más aún por hacerlo con quien le antecedían. Los coqueteos de los actuales dirigentes de la Junta con sus afirmaciones y críticas a la deriva que sigue el actual Gobierno socialista, hacían que el atractivo también estuviera en unos presentadores, que no defraudaron.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, no ahorró calificativos a su importancia histórica, toda vez que a su juicio “junto conAlfonso Guerra dieron el impulso definitivo a la España de la Transición”. Felipe González es “una figura clave, uno de los andaluces más importantes de la historia, que puso el país en hora” y que es un referente “de moderación, madurez y sentido de Estado, algo que es cada vez más necesario”. Su influencia en la propia trayectoria de Moreno fue definida por este como “llena de audacia y generosidad” por ser el representante de una “política reformista y seria”.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz tampoco se dejó nada para alabar la figura de Felipe González: “uno de los estadistas más influyentes”, con “una voz que retumba más que nunca para escuchar todo lo que tiene que decir” y una personalidad imprescindible a la hora de “haber conseguido la democracia de la que hoy disfrutamos”. No fue el único de quienes intervinieron en referirse a su relación con Sevilla, de la que Sanz aseguró que se trataba “de uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad, por haber conseguido el impulso con la Expo de 1992 y el desarrollo que trajo para Sevilla”.