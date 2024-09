La consejera de Salud tiende la mano para recuperar la confianza en el sistema sanitario

La primera intervención de la nueva consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, en el Parlamento en su estreno en una comisión parlamentaria ha sido toda una declaración de intenciones. En un tono conciliador, la sevillana, que ha recordado que no está en este puesto por pertener a ningún partido político, ha remarcado ponerse a disposición de todos los grupos parlamentarios y su intención de "trabajar por la salud de los andaluces" y de "establecer diálogos y líneas de coordinación y llegar a consensos".

La consejera ha ofrecido este miércoles "consensos" y ha tendido la mano a los grupos de la oposición para "poner en valor" el sistema sanitario publico andaluz, y para entre todos poder "recuperar la confianza" de los andaluces en el sistema sanitario.

Tras 44 días en el cargo, Hernández ha informado este miércoles sobre las líneas estratégicas de su departamento, en un debate, en líneas generales, de guante blanco. La consejera ha dejado claro desde el principio que no va a acudir a la Cámara andaluza "a discutir sino a dialogar" porque su Consejería no es ajena a los problemas y a que se debe "mejorar" porque, de lo contrario, todo "estaría perfecto".

"Mi compromiso es no entrar en discusión porque estas discusiones a los andaluces no le favorecen", ha señalado la consejera, quien ha reconocido que "no hay nada que ustedes digan que no conozcamos", y por eso ha insistido en que haya "consensos" porque es muy importante "recuperar la confianza de la sociedad" en el sistema sanitario público.

Se ha comprometido también a trabajar "intensamente" con los profesionales y ha reiterado que los ciudadanos lo que quieren es que "dejemos de discutir y que trabajemos juntos" por la sanidad pública andaluza.

Hernández ha dicho que la estrategia de su departamento se va a basar en tres objetivos: que haya "más salud" para la población andaluza, ganar la confianza de la población en un servicio público de salud "que es puntero" y que los profesionales sanitarios "se sientan valorados".

Ha repasado los principales datos de la población andaluza, de la que ha recordado que ha aumentado en un 30,5% el número de pacientes con medicación crónica, y que la esperanza de vida del andaluz está en estos momentos en los 82,5%, al tiempo que se ha comprometido en "volcarse" en la desigualdad que se produzca.

Trabajar por la población más vulnerable, sobre todo la que se encuentra en los núcleos más dispersos, y reforzar la atención primaria, son otros de los compromisos anunciados por la consejera, quien ha alertado de las enfermedades que han surgido como consecuencia de la pandemia.

"Vengo a trabajar por la salud de los andaluces", ha señalado Hernández, quien ha recordado que a lo largo de los 44 días que lleva al frente de la Consejería se ha reunido con los colegios profesionales y los sindicatos, con los que se ha comprometido a trabajar "intensamente".

Un verano "sin desbordamientos"

Para partir de cero, la consejera ha querido también hacer una primera valoración, con datos aún provisionales, del plan de verano en los centros hospitalarios y de Atención Primaria, destacando que ha funcionado "dentro de los márgenes de normalidad" , sin "situaciones de desbordamiento". Punto que ha sido criticado por la oposición, haciendo alusión a la crisis del virus del Nilo, sobre la que Hernández ha aplazado sus explicaciones al Pleno de la semana que viene.

Hernández ha detallado que durante el mes de julio en Andalucía se han atendido 3,1 millones de consultas de Medicina de Familia, un 15% más que el año anterior, con una media diaria de 33 consultas por profesional; 338.000 consultas en Pediatría, un 4,9% más que en 2023, y con una media diaria de 21 consultas al día por profesional; y 2,2 millones de consultas en Enfermería, un 10,8% más que el año anterior, con una media diaria de 22 consultas por profesional.

"Independientemente de la demora que haya podido asistir, ningún enfermo ha dejado de ser asistido en el mismo día, si así lo ha necesitado, a través de los servicios de urgencia", ha afirmado rotunda. De hecho, durante julio se atendieron 21.000 consultas en las urgencias de Atención Primaria, un 3,6% menos que el año pasado. Asimismo, durante el verano se realizaron en el conjunto de los 55 centros hospitalarios andaluces 80.000 actos médicos diarios, por lo que, ha señalado la consejera, "es normal que surja algún tipo de contratiempo".

El número de intervenciones quirúrgicas realizadas durante julio ha sido de 27.800, algo superior a las 25.500 previstas. Es un dato que indica "un rendimiento global positivo", con un 9,2% más de intervenciones realizadas con respecto a las previstas. En concreto, los hospitales de Sevilla, Cádiz, y Málaga han demostrado "una alta eficiencia operativa". De hecho, se ha incrementado en un 4% la actividad ordinaria; en un 6% la continuidad asistencial; y en un 570% la actividad extraordinaria a través de los autoconciertos. En el caso de las consultas externas, también se observa un aumento de la actividad de un 11%. Durante el mes de julio de este año se han realizado 1,18 millones de consultas en los hospitales andaluces, mientras que en julio del año pasado fueron 1,07. Por tanto, casi 120.000 consultas más. Por último, durante el mes de julio de este año se han realizado 937.000 pruebas diagnósticas, frente a las 870.000 del año pasado. Esto supone 67.000 pruebas más, un 7,6%. Además, se han atendido 416.000 urgencias, cifra prácticamente igual a la de 2023, en concreto un 3% más. 28.000 de estas urgencias han requerido ingreso hospitalario, también en valores similares a julio del año pasado (un 0,6% más).

La consejera ha explicado también que este verano han estado disponibles 13.283 camas en los centros hospitalarios, un 2,19% más respecto a lo planificado inicialmente (12.998 camas), lo que supone más del 85% de las camas que, de enero a mayo, estuvieron disponibles. "La conclusión inicial es que los hospitales andaluces han mostrado una capacidad adecuada para responder a una demanda mayor de la prevista, activando camas reservadas cuando ha sido necesario", ha señalado.