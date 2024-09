Juanma Moreno y su sensibilidad distinta a la de Isabel Díaz Ayuso

El PP andaluz evita a Isabel Díaz Ayuso. Y el presidente Juanma Moreno mucho más. Suele tener la habilidad de eludir la confrontación directa con el modelo político que propugna la lideresa madrileña por más que ella trate de marcar el paso al resto de los barones del PP. Sencillamente no hablan de lo que Ayuso dice, piensa o pone en práctica. Pero hay jornadas en las que rompe esta norma que sigue casi a rajatabla desde que llegó a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Como este viernes que Juanma Moreno está pasando en Madrid para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "mi presidente" según sus propias palabras hace pocos días, en un encuentro bilateral al que Ayuso ha anunciado que no va a asistir cuando le toque el turno en la ronda de presidentes autonómicos. Para ella es "tomarse un café", para Moreno, "una obligación". "Creo que hay que conversar en la medida que se pueda y plantear los asuntos de una manera correcta, educada e institucionalmente".

La batalla política de Juanma Moreno pasa por hacer entender en la Villa y Corte que el PP es mucho más que Isabel Díaz Ayuso, "mi partido es muy grande, de amplias mayorías, aquí cabe todo el mundo", ha dicho sonriendo en una entrevista en Tele 5 como previa a su reunión con Pedro Sánchez. Y es que Juanma Moreno es consciente, ¿como lo era Feijóo antes de llegar a Madrid?, de que desde la periferia se entienden las cosas de otra manera y que su base social pasa por abrir el espectro político hacia el centro izquierda. "Cada uno tiene sus formas y eso es lo que hace grande a un proyecto político. Somos personas con maneras distintas de entender la política. Tengo la misma oposición con la misma determinación a la política de Sánchez", ha dicho destacando claramente: "Cada uno tenemos nuestro estilo".

Y, en ese estilo está el de felicitar a la ministra socialista Teresa Ribera por haber sido designada comisaria de la Unión Europea, una ministra con la que Juanma Moreno ha dialogado hasta llegar a un acuerdo sobre el Parque de Doñana, un pacto político relevante para ambas partes y que ha superado el tono habitual de confrontación política. Claro que eso no significa que no se vaya a oponer rotundamente a la propuesta de una negociación bilateral sobre la financiación autonómica por más que pueda beneficiar a Andalucía. "Isabel y yo participamos cohesión del Estado , no se puede hacer un reparto desigual, la equidad es una garantía para el Estado y para un país que sea viable". Eso siempre y cuando Pedro Sánchez le haga en la reunión de este viernes alguna oferta concreta a la que oponerse, una opción que casi descartan desde el propio Gobierno central.