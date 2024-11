La Junta agradece "la colaboración y lealtad de todas las administraciones" en la gestión de la DANA en Andalucía

El Gobierno andaluz no quiere entrar en la "guerra de reproches" entre las administraciones por la gestión de las emergencias por la DANA en Valencia, pero el consejero de la Presidencia ha dejado claro desde el primer momento el "agradecimiento" a todas las administraciones por la "coordinación" y la "lealtad" con los que se ha trabajado en Andalucía. Así lo ha explicado en varias ocasiones Antonio Sanz en una comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión de Coordinación de Emergencias de Andalucía tras la activación el domingo del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones siguiendo las recomendaciones de alertas de la Aemet. "Los ayuntamientos activaron los planes de emergencia y ha sido fundamental la coordinación también con los organismos estatales como la DGT y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Sanz ha evitado valorar cómo se está gestionando la situación en Valencia, "no tengo los datos", "no me corresponde", ha dicho rotundamente, si bien ha explicado cómo funciona el operativo en Andalucía. Es más, ha detallado que la Agencia de Emergencias de Andalucía que se pondrá en marcha (tras varios años de trabajo) a partir del próximo enero, "será agencia de seguridad y emergencias más importante de todas las que existen en España, con más de 5.000 efectivos". En este sentido, ha destacado el trabajo de los bomberos de Infoca que estarán operativos todo el año y que han sido parte fundamental en esta última semana.

En las circunstancias actuales, las imágenes son importantes. Y por eso el Gobierno andaluz ha elegido el Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía para reunir a los consejeros de la Presidencia e Interior, Antonio Sanz; Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco; Fomento, Rocío Díaz; y Administración Local, José Antonio Nieto; además de Carolina España, consejera de Hacienda y Portavoz, para evaluar los impactos de la DANA y analizar cómo se ha gestionado la situación. Una reunión que ha presidido Juanma Moreno y que tendrá su continuación este martes cuando el Consejo de Gobierno apruebe un paquete de ayudas a los damnificados.

Porque la gota fría también ha dejado muchas incidencias en la comunidad andaluza incluyendo un fallecido y varios heridos que se están recuperando satisfactoriamente en los centros hospitalarios. En total, en Andalucía se han registrado 1.841 incidencias importantes en todas las provincias, 526 en Cádiz, 492 en Málaga, 233 en Granada, 214 en Sevilla y 161 en Almería, que han afectado a 285 municipios.

Alertas

Antonio Sanz ha detallado que el sistema de alertas ha funcionado puesto que el objetivo era "que no pasase nada" y se ha logrado tomando decisiones "como la evacuación de los vecinos de los barrios rurales junto al Guadalete en Jerez". Y ha explicado que se enviarán las alertas a los móviles con el sistema EsAlert cuando sea extrictamente necesario, "de lo contrario no serviría para nada", y siempre midiendo el riesgo real para las personas según el criterio de los técnicos que tienen en cuenta la subida o bajada de las mareas, el agua acumulada en las doce horas anteriores, la orografía del terreno...

Una de las cosas que ha dejado claras el responsable de Interior de la Junta es la necesidad de la formación y concienciación ciudadana. "Cuando tuvimos el enjambre sísmico en Granada nos dimos cuenta de que la gente hacía justo lo contrario de lo que había que hacer, nos queda mucho camino", ha explicado.

Ayuda a Valencia

El Gobierno andaluz está coordinando el envío de ayuda a Valencia, "siempre bajo demanda de los consejeros del ramo con los que estamos en contacto" y por ello Andalucía ha enviado equipos forenses, 30 autobombas y 230 bomberos del Plan Infoca y de los diferentes consorcios provinciales. En este sentido, Sanz ha querido restar importancia a lo ocurrido con los dos helicópteros Súper Puma que envió la Junta y que no han prestado ningún servicio. "Las emergencias cambian cada día y lo que hoy es imprescindible, mañana no hace falta. Lo que tenemos que hacer es actuar rápido y en eso estamos, si los vuelven a necesitar, los enviaremos".