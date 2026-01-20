El sector ferroviario andaluz ha mostrado su pesar por las víctimas del accidente de tren en Adamuz, con una serie de concentraciones silenciosas celebradas a las puertas de distintas estaciones ferroviarias de Andalucía. El gesto ha servido también como expresión de solidaridad con las familias de los fallecidos y heridos.

Con 42 personas fallecidas confirmadas hasta el momento y numerosos heridos, el siniestro ha conmocionado a la comunidad ferroviaria, que se ha unido de forma unánime en señal de respeto y duelo.

La iniciativa ha contado con la participación de trabajadores del sector, así como representantes de distintas entidades ferroviarias, que han querido rendir homenaje a las víctimas y mostrar su apoyo a los allegados de los afectados por la tragedia ocurrida el pasado domingo.