¿Cómo volvió la luz a Andalucía tras el apagón?

El Gobierno andaluz ha detallado este miércoles la situación de las infraestructuras energéticas en la comunidad autónoma y ha denunciado que la red de transporte eléctrico, que depende de Red Eléctrica Española, está un 40% por debajo de la media de España. Esta situación es la que ha provocado, según el consejero de Industria y Energía Jorge Paradela, que las provincias de Jaén, Córdoba, Granada y Almería hayan sido las últimas de todo el país en recuperar la normalidad en el suministro eléctrico ya que a las 23:36 de la noche del lunes seguían a cero ya que ni una sola subestación eléctrica tenía red. "En este contexto, parece oportuno conocer la planificación de Red Eléctrica para los años 2025-2030 que lleva retraso. Es también imprescindible conocer las causas y las medidas correctoras para que no se vuelva a repetir porque es difícil restablecer la confianza si no hay medidas correctoras".

El consejero ha detallado que la recuperación de la luz en Andalucía se logró gracias a Marruecos que envió la energía a Pinar del Rey, en el Campo de Gibraltar; de ahí a Casares en Málaga y a Utrera en Sevilla. La Junta, en colaboración con Red Eléctrica y Endesa, dió prioridad a los suministros esenciales como los hospitales y los servicios con personas electrodependientes; en segundo lugar, abasteció al Ejército; en tercer lugar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y en cuarto lugar, a las telecomunicaciones. Paradela ha explicado que Red Eléctrica estableció las líneas de transporte eléctrico y una vez logrado, se abordó la distribución de la luz por parte de la compañía suministradora Endesa.

Con este sistema a las 18 horas había un 15% de potencia en Andalucía, que llegó al 42% en torno a las once de la noche. Y hasta que no habían pasado 24 horas desde el apagón, a las 12:40 de este martes, no se logró que toda la comunidad autónoma tuviese suministro eléctrico.

Paradela ha explicado que los incidentes que propiciaron el corte del suministro eléctrico, "no tuvo lugar en Andalucía". Según ha detallado, la comunidad autónoma está catalogada como Zona Sur en el mapa eléctrico de España. "Es una cuestión menor porque no es importante dónde se produjo el incidente sino por qué se produjo, pero la información oficial habla de la Zona Sur Oeste y eso no es Andalucía. Insisto, es un asunto sin importancia porque se trata de un mercado único pero es importante aclararlo todo".

El modelo energético

El Gobierno andaluz defiende un modelo energético mixto, "es fundamental defender el modelo de transición energética. Las renovables proporcionan a España soberanía energética que nunca soñamos con autonomía, coste más competitivo porque son más baratas y energías limpias. Las renovables son el petróleo del que nunca dispuso España y también la clave para no quedarnos atrás en la revolución a la que estamos asistiendo", ha dicho Paradela.

En este esquema también se incluyen a las centrales nucleares que Andalucía ni tiene ni reclama pero que defiende que aportan estabilidad al sistema eléctrico, una postura que el Gobierno andaluz ya expresó a principios de año en la Conferencia Sectorial de Energía. El Gobierno andaluz también reclama la eliminación o reducción al menos de los topes de inversión en las redes eléctricas de transporte que está topado al 0,065% del PIB. Asimismo, pide que España fomente las interconexiones con otros países europeos para evitar episodios como el que ha sucedido y que se defina el marco del almacenamiento energético para dar certidumbre a los proyectos industriales que se están desarrollando en Andalucía vinculados al hidrógeno verde.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen anunció hace un mes que se atendería el mallado de la red del Norte de Córdoba, Jaén y la conexión de Andalucía con Extremadura y las conexiones con la Franja Pirítica y los proyectos de hidrógeno verde de Huelva y Algeciras, unas infraestructuras que todavía no tienen fecha de inicio.

"Nuestra visión del tejido empresarial es sustancialmente distinta a la del Gobierno central y ya expresamos nuestra oposición al impuestazo a las energéticas que puso en riesgo muchas inversiones porque entendemos que es innecesario a todas luces y que contravenía los preceptos de la UE que pedía que fuese temporal y se aplicase sólo sobre los beneficios. Tenemos discrepancias y diferencias con Red Eléctrica y con Endesa, pero en esta recuperación tan compleja, la colaboración ha sido tremendamente positiva".