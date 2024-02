Festival de Málaga 2024: horarios, estrenos y presentaciones

El próximo viernes 1 de marzo dará comienzo la 27 edición del Festival de Málaga, uno de los eventos del sector audiovisual más esperados del panorama nacional. Proyecciones, entrega de premios, actuaciones... La programación de este evento cinematográfico viene cargada de actividades para dar a conocer una gran variedad de productos audiovisuales.

El mismo viernes, a partir de las 20:00 horas en el Teatro Cervantes, tendrá lugar la Gala de Inauguración de la vigésimo séptima edición del festival. En este primer acto, se hará entrega de la Biznaga Ciudad del Paraíso. Y a las 22:30 se proyectará el largometraje que dará el pistoletazo de salida al Festival de Málaga, la película de animación Dragonkeeper (Guardiana de Dragones).

En esta primera jornada, antes de la inauguración oficial, habrá proyecciones para el público y pases de prensa: Los milagros existen (de la sección Zonazine), a las 16:00 y las 22:00 horas en el Cine Albéniz. Iris (dentro de la sección panorama internacional) a las 21:30 horas, también en el mismo cine. De la sección de documentales: Platónico, Platónica y De caballos y guitarras, a las 18:00 horas en Sala de Turismo y Deporte de Andalucía, Devenir Rosa + Aurora a las 21:00 horas.

Y se proyectarán de la sección de cortometrajes Málaga, el programa 1 a partir de las 16:30 horas, y del programa 2 a las 19:00 horas, ambos en el Cine Albéniz. De la sección Cinema Cocina, Oro Rojo y Michoacan File a las 16:00 horas en el Teatro Echegaray. Y de la Cápsula del Tiempo, a las 12:00 horas también en el Teatro Echegaray, Nosotros somos así, Nuestro culpable y la actuación de Lapili.

Programa del Festival el 2 de marzo

El sábado 2 de marzo, continuando con las proyecciones de los largometrajes que compiten, están: Un hípster en la entrada vaciada, así como la entrega del Premio Ricardo Franco, que será a las 22:00 horas Teatro cervantes. Al día siguiente, el domingo a las 20:30 horas en el Cine Albéniz. Pájaros, a las 16:30 horas en el Teatro cervantes, y a las 20:45 horas también en el Cine Albéniz.

Este mismo día, habrá proyecciones de los largometrajes fuera de concurso: Matusalén, a las 8:30 en el Cine Albéniz y a las 19:00 horas en el Teatro Cervantes; Por tus muertos, a las 16:30 horas en el Cine Albéniz; Puntos suspensivos, en el mismo cine a las 19:00 horas, y Le Consentement (El consentimiento) a las 21:30 también en el Cine Albéniz. De la sección Zonazine se estrena con con El día es largo y oscuro en el Cine Albéniz, una a las 16:00 y a las 22:30 hora.

Los documentales dentro de concurso que se proyectan en esta segunda jornada en la Sala de Turimso y Deporte de Andalucía (STD): a las 19:00 horas Those next to us y La Caravana, y a partir de las 21:00 horas La diosa quebrada y Las ventadas. Y los documentales fuera de concurso: Nana a las 17:00 horas en el STD; Chambao, veinte años en la música, a las 18:30 horas en el Teatro Echegaray; Generación Lagartija a las 21:00 horas, también en el Teatro Echegaray.

De la sección de cortometrajes de ficción, el programa 1 se proyectará las 16:00 horas, y el programa 2 a las 21:00 horas, en el Cine Albéniz. Y los cortometrajes de la sección oficial, el programa 1 a las 17:00 horas, y el programa 2 a las 20:00 horas, en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia (MVA).

De la sección Cinema Cocina, se proyectarán: Sa cuina des records; Tentempié, gusto y memoria y La Comida Perfecta (The perfect meal) a partir de las 15:30 horas en el Teatro Echegaray. Y de la Cápsula del Tiempo, Abajo los hombres y habrá una actuación de Laura Ortiz, a las 12:00 horas en el Teatro Echegaray.

Actividades para el domingo 3 de marzo

Y el domingo 3 de marzo, dentro de la sección de los largometrajes que compiten, de nuevo se proyectará Dragonkeeper, a las 11:30 horas en el Teatro Cervantes, y en el mismo espacio Radical, a las 16:30 horas. Se estrenará Tratamos demasiado Bien a las mujeres y se hará entrega del Premio Málaga Talent, a las 22:15 horas, también en el Teatro Cervantes.

En esta tercera jornada del Festival también se proyectarán, dentro de la sección de largometrajes fuera de concurso, Menudas piezas, a las 8:30 horas en el Cine Albéniz y a las 19:30 horas en el Teatro cervantes.Y a las 19:00 horas, El Salto, en el Cine Albéniz

De la sección Zonazine, Los tonos mayores, con dos sesiones, una a las 16:00 y otra a las 20:30, en el Cine Albéniz. Y Stella, víctima y culpable, también en el Cine Albéniz, a partir de las 21:30 horas, en Panorama Internacional.

Those next to us y La Caravana, 19:00 horas en la Sala de Turismo y Deporte de Andalucía (STD), de la sección de documentales. La diosa quebrada y Las ventadas, a partir de las 21:00 horas, en la STD, también de la misma sección. Y documentales fuera de concurso: Mis ganas ganan. La historia de Elena Huelva, a las 17:00 horas en el STD; Llámame Pepa, a las 19:00 horas en el Teatro Echegaray; y en el mismo teatro, a las 21:30 horas, Ullate. La Danza de la vida.

En la sección de cortometrajes de ficción, se proyectarán en el MVA, el programa 1 a las 17:00 horas, y el programa 2 a las 20:00 horas. Y en el Cine Albéniz, el programa 3 a partir de las 16:00, y el programa 4 a partir de las 21:00 horas.

Este día será el único en el que se exhibirán los productos del programa de ayudas a la creación audiovisual fuera de concurso, en el Teatro Albéniz a partir de las 19:00 horas. Y se hará el primer pase de serie, con Operación Barrio Inglés, a partir de las 17:00 horas en el Cine Albéniz.

En Cápsula del Tiempo, Barrios bajos y la actuación de José Carra, a las 12:00 horas en el Teatro Echegaray. y en la sección de Cinema Cocina, a las 16:00 horas en el Teatro Echegaray El Misterio de la Barra e Into the wine (La ruta del vino).

La programación se extiende hasta el 10 de marzo, día que se clausura esta 27 edición del Festival de Málaga.