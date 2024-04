La eufonía guiando al pueblo

Todos convendremos en que más de una vez hubiéramos preferido mantener la boca cerrada a enunciar ciertas estructuras gramaticales sin reflexión previa. ¿Quién no ha provocado la hilaridad de sus interlocutores en varias ocasiones a lo largo de su vida? Quien esté libre de pecado, que suelte la primera perla. Así, con la experiencia acumulada tras varios batacazos lingüísticos, hemos aprendido que un silencio ensayado aporta al protagonista una imagen sugerente ante la mirada inquisitiva del otro. En otras circunstancias, merece la pena entrar en acción, pero siempre vigilante a que nuestro texto no atente contra la fina combinación de los elementos sonoros de las palabras. En definitiva, la ya legendaria batalla entre la diosa Eufonía, elegante y refinada, y la colérica y devastadora Cacofonía.

Consejo final

Mucho cuidado con lo que hablas y escribes, muchacho, porque la armonía en la expresión lingüística es una cualidad que no pasa desapercibida para los receptores. En este punto, siempre me acuerdo de los consejos del genial Umbral en alusión a los versos de Miguel de Unamuno: “Salamanca, Salamanca, / renaciente maravilla / académica palanca / de mi visión de Castilla”. ¡Qué poeta, compadre! Un tipo que es capaz de rimar “Salamanca” con “palanca” solo merece vagar hasta la eternidad por el inframundo en compañía de los pareados de Bad Bunny. He dicho. Vale.