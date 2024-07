Súper potente, resistente al agua y por menos de 60€: así es este altavoz portátil top ventas en Amazon

¿Te ha pasado que en medio de una fiesta el sonido del altavoz no alcanza para animar a todos? O quizás, durante una escapada al aire libre, la música se interrumpe por falta de batería o un chaparrón inesperado. El altavoz portátil que usas no está a la altura de tus aventuras y necesitas algo que no solo suene bien, sino que también sea resistente y duradero.

Te presentamos el altavoz portátil Tronsmart Bang SE que se convertirá en tu aliado perfecto. Este altavoz no solo resuelve todos esos problemas, sino que además lo hace con estilo. Ya no tendrás que preocuparte por la calidad del sonido o la durabilidad. Y lo mejor de todo, ahora está con un descuento del 30% en Amazon. No dejes pasar esta oportunidad de transformar cada momento con el Altavoz portátil Tronsmart Bang SE.

Comprar en Amazon por (79,99) 55,63€

Altavoz portátil Tronsmart Bang SE

¿Buscas un altavoz que haga vibrar la fiesta y a la vez sea tu compañero perfecto para cualquier aventura? El Tronsmart Bang SE es justo lo que necesitas. Con 40W de potencia, este altavoz Bluetooth ofrece un sonido impecable, donde los agudos y medios son claros como el agua, y los graves te harán sentir cada nota como si estuvieras en un concierto en vivo.

La magia no termina con el sonido. Imagina tu fiesta iluminada con los LEDs del Tronsmart Bang SE. Sus tres modos de iluminación (círculos, respiración y ritmo) crearán una atmósfera que va al compás de tu música, haciendo de cada evento una experiencia visual inolvidable. Y si prefieres un ambiente más relajado, puedes apagar las luces en cualquier momento.

Pero, ¿qué sería de un buen altavoz sin la durabilidad necesaria para seguirte a todas partes? Con su clasificación IPX6, el Bang SE es resistente al agua, lo que significa que puedes llevarlo a la playa, al camping o a cualquier actividad al aire libre sin preocuparte por las salpicaduras o la lluvia. Claro, solo recuerda no sumergirlo completamente.

La batería de 8000 mAh es otro de sus puntos fuertes. Con hasta 24 horas de reproducción, puedes disfrutar de tu música favorita todo el día y toda la noche sin interrupciones. La duración depende del volumen y del uso de las luces, pero tendrás energía de sobra para cualquier ocasión.

Además, su amplia compatibilidad lo hace aún más versátil. Con Bluetooth 5.3, la conexión es rápida y estable hasta a 15 metros de distancia. ¿No tienes un dispositivo Bluetooth? No hay problema. Puedes usar un cable auxiliar, una tarjeta TF o incluso un disco U.

Y la mejor parte, ¡ahora con un descuento de 24 euros! No pierdas la oportunidad de llevarte el Tronsmart Bang SE y hacer de cada momento un evento memorable.