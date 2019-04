El Jerez Industrial vive el momento más duro de la temporada tras caer en casa del Vejer y decir prácticamente adiós a sus opciones de acabar cuarto y disputar la fase de ascenso a la División de Honor. El equipo industrialista se dejó los tres puntos en terreno jandeño y ahora está a siete puntos de Villamartín y Ubrique, cuarto y quinto respectivamente, cuando restan sólo cinco partidos para acabar la temporada regular.

Juan Luis Aguilocho, entrenador industrialista, lamentó la derrota en un partido "en el que tuvimos muchísimas ocasiones, pero no estuvimos acertados de cara al gol" y asegura que los jugadores "están muy afectados, porque estábamos plenamente convencidos de que todavía podíamos alcanzar la cuarta posición".

Tras esta derrota y las victorias de Villamartín y Ubrique, la cuarta plaza está prácticamente inalcanzable: "Las matemáticas dicen que aún es posible, pero es tremendamente complicado. Si estás en la zona baja, recortar siete puntos en cinco jornadas es posible, pero por arriba no, es mucho más difícil porque los equipos que nos anteceden no fallan, tienen que perder tres equipos y nosotros ganarlo todo".

El técnico industrialista apunta que en el partido contra el Vejer y también en los anteriores "nos ha podido un poco la ansiedad" de ir a remolque durante tantas jornadas. El Industrial, con Aguilocho, se estaba mostrando como un equipo muy sólido en defensa aunque sin gol a domicilio. Este domingo se rompió la estadística, marcando por fin fuera pero recibiendo tres goles: "Afrontar un partido con la necesidad de ganar hace que tengas que ir más al ataque, dejando espacios que los contrarios pueden aprovechar. Pero antes y después del 1-0 tuvimos ocasiones para irnos con ventaja al descanso y con el 3-2 Piedra tuvo un remate al larguero. No estuvimos acertados", reflexiona el técnico.

Aguilocho señala que "siento mucha tristeza tanto por los jugadores como por la directiva, porque me he sentido muy arropado y las cosas no han salido" y reconoce que los partidos fuera de casa (1 punto de 12) les ha lastrado en este tramo final: "De haber ganado dos de esos cuatro partidos estaríamos hablando de otra cosa, el problema ha estado ahí".