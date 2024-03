La Andalucía de Teté cae en los penaltis ante Aragón y se queda sin la final de la Copa de las Regiones UEFA

No pudo ser. Pena máxima para Andalucía. El combinado autonómico, en el que el atacante del Xerez DFC Teté ha sido titular, ha empatado a dos ante Aragón la segunda semifinal de la fase final nacional de la XIII Copa de las Regiones UEFA en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, pero finalmente ha caído eliminada en la tanda de penaltis (1-3) tras una prórroga de veinte minutos en la que tampoco se movió el marcador.

El partido comenzó intenso e igualado, con ocasiones para los dos equipos, pero la lata no se abrió hasta el minuto 42. El xerecista Teté, de los destacados por su calidad y sus habituales internadas por la banda, transformó una pena máxima por manos. Con 1-0 se llegó al descanso.

El arranque del segundo tiempo se convirtió en un intercambio de golpes, Aragón dio un paso al frente y firmó las tablas también desde los once metros. 1-1. Rodri Tapia. Minuto 57. Andalucía no bajaba los brazos y volvió a adelantarse otra vez de penalti. Ya sin el azulino Teté sobre el verde, Adri Paz asumió la responsabilidad para volver a poner a Andalucía por delante. 1-2. Minuto 67.

El crono avanzaba y los de Macías sufrían, pero aguantaban bien las acometidas de los aragoneses, que lograron empatar el choque y forzar la prórroga sobre la campana, cuando todo hacía indicar que Andalucía se plantaría en la final. Isaac hizo el 2-2 en el 89'. Los andaluces se quedaron con diez en el descuento por la expulsión de Darío de la Hoz y no pudieron evitar llegar a los penaltis tras la prórroga.

Desde los once metros, Aragón no acertó en su primer lanzamiento, pero ahí apareció Marc Puigvert, portero del Fraga, para convertirse en el gran protagonista de la tarde. Detuvo los tres primeros lanzamientos de Joseliyo, Iván López y Alberto López. El meta andaluz Jorge Sánchez también paró dos, pero no le llegó. Ismael anotó el 3-1 para Aragón.

En la otra semifinal, la disputada por la mañana, Galicia y Castilla-La Mancha empataron a cero y también se decidió por penaltis. Los gallegos, actuales campeones, estuvieron más acertados (5-4) y volverán a pelear por el su título este domingo (12:00) ante Aragón.