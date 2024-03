Teté entra en la lista de la Andaluza para la Final Four de la Copa de las Regiones UEFA

La selección andaluza de fútbol disputa este fin de semana (del 15 al 17 de marzo) la Final Four de la 13 edición de la Copa de las Regiones UEFA en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El equipo que entrena Antonio Macías se medirá el viernes al combinado de Aragón, encuentro que se disputar a las 16:00 horas y, en caso de superar la semifinal, jugaría el partido decisivo el domingo (12:00) contra el ganador de la otra semifinal entre Castilla La-Mancha y Galicia.

El técnico andaluz ha citado para esta fase española -el campeón jugará la fase europea el próximo año 2025- al jugador del Xerez DFC Teté, en el que confía plenamente y ha llamado en todas las anteriores citas. El atacante azulino ha sido pieza clave tanto en la fase regional como posteriormente en la eliminatoria contra La Rioja.

Quien no está en esta ocasión es el delantero del Xerez CD Armengol, que también contó con la confianza del técnico en la fase previa y en la eliminatoria contra los riojanos, aunque siempre partiendo como suplente. Sin embargo, no estuvo en los amistosos posteriores ni en el que disputó Andalucía en Chapín frente al Xerez DFC, por lo que se intuía que no iba a estar en esta Final Four.

El grueso de la expedición está formada por jugadores no profesionales del Grupo IX de Tercera RFEF, mientras que los únicos representantes del Grupo X son, además de Teté (Xerez DFC), los futbolistas del Utrera Navajas y Sebas; Salva Vegas, del Puente Genil; y David Díaz, del Ciudad de Lucena. Se completa la lista con Jorge, Ortiz, Daniel Salvatierra, Antonio Salvatierra (Huétor Vega); Adrián Paz y Joseliyo (Real Jaén); Félix (CP Almería); José Capitán (CD Rincón); Cameron (Málaga City); Darío y Alberto López (Motrilo); y Arturo e Iván López (Torre del Mar).

Los futbolistas están citados el próximo jueves a las 10:30 en el Hotel Zodiaco de Bailén, desde donde viajarán posteriormente a Madrid para afrontar el viernes la semifinal contra la selección aragonesa.