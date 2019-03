La Andaluza dice que sólo bajan tres... de momento

Al hilo de la duda que se ha generado con el descenso o no del Guadalcacín tras el partido contra el Coria -descendido según la circular de la Federación Española que indica que bajan los cinco últimos; y aún no según la de la Andaluza, que dice que los descensos son en principio tres-, el organismo que preside Eduardo Herrera ha asegurado, en una conversación con este medio, que la circular que prevalece es la que la Federación Andaluza envió a los clubes el pasado 27 de julio tras aprobarse en la Asamblea General con fecha 21 del mismo mes y que establece que los descensos en el Grupo X de Tercera División -compuesto por 22 equipos- serán los que ocupen los puestos 20, 21 y 22, con la posibilidad de que más equipos pierdan la categoría si el grupo queda configurado con más de 20 clubes.

La Andaluza sostiene que este acuerdo de la Asamblea General se elevó posteriormente a la de la Española (celebrada el 24 de julio), propuesta que defendió el presidente de la Comisión de clubes de Segunda B y Tercera, José Ángel Peláez, siendo aprobada también por unanimidad. No obstante, la Española lanzaba el 25 de julio la circular con los Estatutos y el Reglamento para la actual temporada sin modificar la regla de los descensos que en teoría se había aprobado un día antes.

En virtud de su circular, la Andaluza señala que los puestos de descenso seguros a División de Honor son para los que ocupen las posiciones 20, 21 y 22 al término de la competición. Y, adicionalmente "si por cualquier circunstancia, una vez consumados los ascensos y descensos, los grupos quedasen compuestos por un número superior a 20 equipos, también descenderán a la división inmediatamente inferior el número de equipos igual a tal exceso que hubiesen ocupado los puestos inmediatamente anteriores a los que perdieron la categoría por su puntuación".

Según la Federación Andaluza, el Guadalcacín estaría a un punto del descenso matemático

En dicha circular, también se establece que el derecho a cubrir alguna posible vacante lo tendrán aquellos equipos descendidos como consecuencia de lo anterior, empezando en orden inverso a tales descensos.A petición de este medio, un portavoz de la Andaluza de Fútbol y tras hacer algunas comprobaciones explicó sobre este asunto lo siguiente: "Hay que guiarse por la circular de la Andaluza. Esto es un acuerdo de la Asamblea de la Federación Andaluza que posteriormente se presentó por el representante de la Tercera División en la Asamblea de la Española y que se aprobó por unanimidad. Con lo cual, ahora mismo la única circunstancia que induce a equívoco es que la Española todavía no lo ha cambiado en su página web; pero existe un acuerdo unánime no sólo de la Andaluza sino de la Española en este asunto. Entonces, lo que está correcto es lo que dice la circular de la Andaluza, y estamos a la espera de que esta circunstancia se publique en esos términos acordados por la Asamblea del Fútbol Nacional, que es el órgano de decisión máximo del fútbol español. La aplicación de la circular ya es algo que a mí no me corresponde, la hacen los abogados y creo que está bastante clara".

De este modo, el Guadalcacín no estaría aún matemáticamente descendido al estar a 23 puntos de la salvación quedando 24 por disputarse... aunque el conjunto jerezano está más que desahuciado.