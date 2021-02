Antonio Gallardo llega a las 2.000 victorias en Estados Unidos

El jockey jerezano Antonio Gallardo sigue haciendo historia en el mundo de las carreras de caballos. 'El Pecas', apelativo cariñoso por el que se le conoce en Estados Unidos, ha alcanzado esta semana la victoria 2.000 gracias al triunfo que logró con 'Do what it takes' en el hipódromo de Tampa Bay Downs, escenario de la mayoría de sus hazañas.

Estos números no hacen otra cosa que refrendar la certeza de que Gallardo es el mejor jockey de la historia del turf español. En los pocos días de 2021 ya acumula un total de 25 victorias en 108 carreras, estando es su promedio de casi el 25% de triunfos. Además, ha sumado 17 segundos puestos y 16 terceros, un total de 48 podios, con unas ganancias cercanas a los 400.000 dólares en apenas un mes de competición. En sus 15 años en Estados Unidos, el jerezano ha generado con sus triunfos más de 37 millones de dólares en premios.

En declaraciones a la revista especializada Blacktype Magazine, el jerezano explica qué sitió tras ganar su carrera 2.000, en la cuarta del programa: "En las tres primeras carreras no me salieron las cosas y empecé un poquito a preocuparme y a ponerme nervioso, pero gracias a Dios después salí en la siguiente carrera diciéndome que podía con esto y más, me relajé y me salió una buena monta, ganando por un pelito pero ganamos". Gallardo añadía: "Querer es poder, hay mucho trabajo, tienes que creer en ti, y con el apoyo de la familia, de los agentes, de los entrenadores y de los fans puedes conseguir la meta que te propongas". "Esto es algo que nunca pensé en hacer cuando vine por primera vez a los Estados Unidos", comentaba también en declaraciones que recoge la página web del hipódromo de Tampa.

Antonio Gallardo sumaba el mismo martes otras dos victorias más. La 2.001, montando a 'My Sister's Keeper' y la 2.002 con 'Katie Scarlett'. El jerezano tiene el récord de una temporada en la pista de Florida con 147 victorias, establecido en la temporada 2014-2015. La carrera de Gallardo en los Estados Unidos ha ido progresando con el paso de los años. Comenzó lentamente, con sólo siete triunfos de 175 monturas en 2009. En 2014, las victorias se fueron a las 268 y fue el segundo jockey con más victorias en Estados Unidos en 2015 (320) y en 2016 (332). Gallardo también ha ganado en seis ocasiones cinco carreras en una sola jornada en Tampa Bay Downs, a una del récord de Richard DePass, con siete en 1980, y Edwin González, con seis en 2017.

Tras su triunfo 2.000, su esposa y sus hijos bajaron a la pista para entregarle la tarjeta con el número de victorias y allí mismo pudo hablar con sus padres, Paqui y Antonio, a través de una aplicación de videollamada.