Bruno Herrero: "Mi reto en el Jerez Industrial es hacer alguna cosa bonita esta temporada"

Bruno Herrero se ha convertido en nuevo entrenador del Jerez Industrial y afronta el reto "ilusionado y siento mucha responsabilidad, el club es un histórico de la ciudad y en la categoría" y su reto es "intentar hacer alguna cosa bonita esta temporada. Sé que la afición es exigente, pero eso me gusta, es muy importante sentirte respaldado en cada partido".

El jerezano lleva poco tiempo en los banquillos, pero desde el primer día que apostó por la experiencia, le enganchó y ahora confiesa que "he optado por dar el paso porque me encanta el fútbol. Me explicaron el proyecto y me agradó muchísimo, pero me pareció ilusionante. Habló conmigo Alberto y me convenció. El reto es intentar hacer alguna cosa bonita esta temporada".

Y sobre esos primeros pasos y su pasión, recuerda: "Empecé con la selección benjamín de aquí y en Los Marianistas con el equipo cadete para probar y la experiencia me encantó, me pareció chulísima, engancha, aunque es un auténtico quebradero de cabeza, estás pensando en el equipo las veinticuatro horas del día. No tiene nada que ver con la etapa de jugador, se vive de otra forma. Ya dejas de ser el protagonista para que lo sean ellos, ahora tienes que intentar que con tu mensaje los futbolistas consigan hacer lo que tú quieres".

Objetivo "Queremos montar un buen bloque, que sea un equipo de verdad"

Acaba de aterriza, y en estos momentos "estamos dando los primeros pasos, tenemos que analizarlo todo bien para confeccionar la plantilla. Alberto y la comisión deportiva son los que llevan las riendas y me van informando un poco de todo lo que van haciendo. Entre todos, vamos a intentar formar un buen bloque, que sea un equipo de verdad para hacer un año bonito no sólo en cuanto a resultados, también a todos los niveles. Vamos a intentar que cuando finalice la temporada, la afición esté contenta con todos y que la experiencia sea gratificante".

El cambio va a ser radical, ya que llega de dirigir al filial del Xerez DFC a una entidad con presión y un nivel alto de exigencias. Lo tiene claro y lo asume. No duda al subrayar que "son dos proyectos totalmente diferentes, no tienen nada que ver. Mi objetivo en el filial era hacer un buen trabajo para nutrir de jugadores al primer equipo y que llegaran con un buen nivel competitivo y ahora, es otra cosa. Me hago cargo de un primer equipo y todos conocemos al Industrial, que tiene mucha solera. Conozco a la afición y sé que es exigente, pero esa parte es positiva, eso motiva más".

Estadio Pedro Garrido "Es un campazo en toda regla y tenemos que hacer de él un fortín"

La apuesta de Bruno para enganchar a la afición blanquiazul es "intentar hacer un juego vistoso y para ello contamos con un buen campo. Disponer de un estadio como el Pedro Garrido es otro uno de los factores que me facilitaron aceptar la oferta, me gusta hacer un fútbol alegre y en un campazo así es más fácil. No todos los equipos de la categoría disponen de unas instalaciones así, vamos a intentar que sea un fortín. Es un estadio en toda regla y con césped natural, ya con eso tenemos mucho ganado".

La Primera Andaluza la pasada temporada fue bastante exigente, con muchos equipos de superior categoría y la próxima temporada se presenta "igual o más complicada que la que acaba de terminar en cuanto a rivales, somos conscientes de ello. La campaña pasada, sin ir más lejos, ya fue muy fuerte, faltaban sólo cuatro o cinco jornadas y casi todos los equipos estábamos a un pasito de meternos en play-off y todos a un pasito de la zona de descenso. En ese sentido, creo que va a ser un curso similar, así que tendremos que ponernos las pilas desde el principio y trabajar duro".

Salida del Xerez DFC "Me comentaron que no contaban conmigo y lo respeto; el fútbol es así, tienen otro tipo de proyecto y les deseo suerte"

Bruno comenzó el pasado curso como segundo técnico de Pérez Herrera en el Xerez DFC en Segunda RFEF y cuando el jerezano fue cesado pasó al filial para ocupar el puesto de Francis. Dejó al equipo en Primera Andaluza, pero la entidad optó por no seguir contando con sus servicios. En ese sentido, detalla que "Me reuní con Jesús Viloita y Juan Carlos Ramírez y me comentaron que no contaban conmigo para esta temporada. Fue un encuentro normal y lo respeto. Ellos tienen otro tipo de proyecto y cuentan con otras personas. No pasa nada, el mundo del fútbol es así, estoy acostumbrado. Le deseo la mayor de las suertes a ellos y a todos con los que cuenten esta campaña".