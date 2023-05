La hoja de ruta del nuevo director deportivo del Jerez Industrial

Alberto Orellana es desde hace unos días el nuevo director deportivo del Jerez Industrial. Llega a la entidad blanquiazul con ideas renovadas y con el objetivo de profesionalizar en la medida de lo posible una entidad que esta temporada las ha pasado canutas para salvar la categoría después del descenso desde División de Honor a Primera Andaluza en la 21/22.

El proyecto a largo plazo es devolver al club de la copa y la venencia a categoría superior, pero la casa hay que empezarla por los cimientos y lo primero que quiere hacer es sentar unas bases sólidas y a partir de ahí iniciar la construcción. Con el título de dirección deportiva y de scouting bajo el brazo, Orellana colgó las botas el pasado mes de enero en el Recreativo Portuense debido a un cambio de trabajo que le impedía compatibilizarlo con los entrenamientos.

Jugador del Jerez Industrial hace algunas temporadas, Alberto Orellana conoce la casa industrialista y no lo dudó un instante cuando le ofrecieron la dirección deportiva: "Para mí llegar al Jerez Industrial es una gran oportunidad. No todo el mundo puede decir que su primer trabajo como director deportivo va a ser en uno de los clubes de más solera de la ciudad. Me comentaron que querían dotar al club de una figura que no existía en su organigrama, me lo ofrecieron y no tuve que pensarlo mucho. Y además de una oportunidad es también una gran responsabilidad" por el club del que se trata.

Su primer objetivo es cerrar la contratación del entrenador junto con el que trabajará para configurar la plantilla de la próxima temporada. Se ha reunido con cuatro candidatos, entre ellos el extécnico del Xerez DFC B Bruno Herrero, y su idea es tenerlo cerrado a principios de esta próxima semana" para empezar a perfilar la plantilla, aunque apunta que "estamos sólo a finales de mayo y todavía es pronto".

Plantilla y objetivos

Orellana cree que de la plantilla de la pasada temporada "hay jugadores muy válidos" que podrían continuar si entran en los parámetros económicos de la entidad y evidentemente "va a depender también del entrenador, porque yo puedo tener una idea y luego el técnico otra distinta".

Acerca del estilo de juego, señala que "no podemos perder los elementos que caracterizan al Jerez Industrial, un fútbol que enganche pero también de garra, lucha y pelea, lo que siempre ha caracterizado a este club, señala. "Quiero que a los futbolistas no les falte de nada, que sólo se tengan que preocupar del fútbol", apunta y añade que "queremos tener un cuerpo técnico completo, con fisio, recuperador y estoy también intentando lograr la figura de una analista que grabe los partidos y ayude al entrenador. El fútbol ha cambiado mucho en los últimos años y es renovarse o morir".

En cuantos objetivos a corto plazo y consciente de que la afición quiere a un Jerez Industrial en superior categoría, pide cautela: "Estamos a finales de mayo y todavía es pronto para fijarnos objetivos. Lo primero es cerrar la figura del entrenador y luego nunca se sabe, nosotros iremos partido a partido porque la categoría, aunque de nivel ha bajado, es muy igualada. Hay equipos históricos como nosotros, Racing Portuense y Puerto Real, luego Guadiaro, Roteña y el que no sube del enfrentamiento entre el San Fernando B y el Trebujena. Tenemos la particularidad de que sólo sube un equipo, ascender es complicadísimo".