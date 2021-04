Buenaventura se estrena con el Sanluqueño en 'su casa'

Después de toda la tormenta debido a la destitución de Romerito, el Atlético Sanluqueño vuelve al fútbol. Y lo hará para enfrentarse este domingo (17:00) en casa de un rival nada fácil, el Betis Deportivo, que al igual que el conjunto verdiblanco necesita los tres puntos para seguir estando en la pelea por entrar entre los tres primeros, que significaría jugar el 'play-off' de ascenso a Segunda División A.

Romerito ya es pasado del Atleti y el presente se llama Pedro Buenaventura. El técnico sevillano, que va a vivir su tercera etapa en el club de Sanlúcar de Barrameda, tiene por delante el reto de que la entidad verdiblanca vuelva a hacer historia. Romerito ya lo hizo ascendiendo al equipo y ahora su sucesor quiere hacer lo mismo. De hecho, Buenaventura ya aseguró en su presentación que nunca había jugado por ascender a Segunda A y que es el reto deportivo más importante de su carrera.

El destino ha querido que el primer partido del nuevo técnico sea precisamente contra el Betis Deportivo, club que conoce a la perfección, ya que ha pasado los últimos años trabajando para la cantera de Heliópolis y en la entidad es bastante reconocido.

Betis Deportivo y Atlético Sanluqueño llegan tras haber perdido en sus primeros partidos de la segunda fase. Los sevillanos cayeron en Algeciras por la mínima y los sanluqueños sucumbieron por la mínima también en El Palmar frente al UCAM, seguramente, ambos conjuntos merecieron mejor suerte en sus respectivos encuentros.

El filial bético, dirigido por Manuel Ruano, es el sexto clasificado con 30 puntos, mientras que el Sanluqueño se encuentra como quinto con 31. El San Fernando es cuarto con 31 también y el Linares Deportivo, tercero con 33, pero ambos equipos aún no han comenzado esta segunda fase al aplazarse su partido, que tendrán que recuperar el próximo miércoles. A más distancia, se encuentran el Algeciras, como segundo clasificado, y el UCAM de Murcia como primero, con 35 y 36 puntos, respectivamente.

Pedro Buenaventura no podrá contar para este partido con jugadores importantes. El argentino Facu Ballardo es baja por sanción tras ver ante el UCAM la quinta amarilla de la temporada. Tampoco podrá ser de la partida Álex Cruz por lesión tras la dura entrada que recibió la semana pasada. El que tampoco estará es el meta Isma Gil, pero la recuperación tras su operación en la mano avanza a buen ritmo.

Buenaventura, sin confianzas

El nuevo técnico sanluqueño se enfrentará a un rival que conoce a la perfección, pero sin embargo, ha afirmado que esa circunstancia a un rival no te da más ventaja: "Una ventaja de que a más conocimiento, más probabilidades de ganar es algo que no creo. Los entrenadores tenemos la obligación de conocer a todos los equipos por igual, pero cuando el balón empieza a rodar no te da más ventaja el conocer más al contrario".

Sobre si va a hacer muchos cambios respecto a la etapa de Romerito, el preparador verdiblanco ha asegurado que no va a modificar muchas cosas "por el poco tiempo que hemos dispuesto y por las sensaciones que tengo del equipo. Hemos intentado antes de cambiar mantener todo lo bueno que pueda tener el equipo, que puede aportar demasiadas cosas buenas, primero porque no hemos tenido tiempo y segundo, porque sería un error por nuestra parte hacer una revolución grande".