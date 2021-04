Romerito se despide con una carta del Atlético Sanluqueño y de la afición

Antonio Manuel Ruiz 'Romerito' fue destituido el miércoles como entrenador del Atlético Sanluqueño tras haber clasificado al cuadro verdiblanco para pelear por el ascenso a Segunda División A y tener asegurada la próxima temporada su participación en la Primera División de la RFEF.

El club no ha tardado en buscarle sustituto, Pedro Buenaventura ya ejerce como nuevo técnico y el ya exentrenador ha querido despedirse de todos con una carta que dice textualmente: "Tras pasar un día digiriendo la noticia de mi cese injusto e inmerecido, me gustaría despedirme del que ha sido hasta ahora mi club y de su gran afición con estas palabras.

Tengo vínculos muy entrañables con este club. En la temporada 2012/2013 colgué las botas con estos colores y en la temporada actual, ya como entrenador, me marqué unos objetivos a batir, lograr grandes éxitos con el equipo con el que me despedí como jugador profesional.

Todos tenemos y cumplimos una función, la mía era llevar a este club a lo más alto y, pese a las dificultades encontradas en el camino, que no han sido pocas, puedo decir con orgullo y emoción que lo he conseguido y ese logro no se me puede arrebatar.

¿Carácter confundido con prepotencia?, ¿genio y exigencia con hostilidad?, ¿sinceridad con deslealtad? Cada cuál que piense lo que quiera pensar. Yo tengo mi conciencia muy tranquila y nadie ni nada, me lo va a hacer cambiar.

Ni cuestiones económicas ni faltas de respeto y humildad. Interpretaciones variopintas de hechos y actos y nada más.

Quiero dar las gracias a esta gran afición, con la que me habría encantando celebrar este hecho histórico para el club, el ascenso a la Liga Pro. Una dichosa pandemia no nos lo ha permitido, pero en el futuro, seguro que lo podréis disfrutar.

Mi eterno agradecimiento al equipo deportivo, a Rafael y Kiko, utilleros, grandes tanto en el trabajo como personalmente. A José, el multiusos, gran persona, gracias por ponérmelo tan fácil y ser así. A Alberto, por aguantar a los futbolistas. A Alonso también. A tí, Chelo, por ser tan profesional. A Manolo, mi 'Lolo', un diamante en bruto y espero que se te reconozca como tal.

Y a mi mano derecha, Fernando Niño. Por acogerme, enseñarme y ayudarme cuando llegué al Xerez. Luego, el destino nos volvería a unir en Mallorca, en Rota y por último, en el Sanluqueño. ¡Qué gran profesional y persona eres! Valores como trabajo, exigencia, constancia, sacrificio, conocimientos, dignidad y amistad te califican. En las duras y en las maduras, ahí has estado junto a mí. ¡Qué nos quiten lo 'bailao'!

A la entidad, por darme la oportunidad, correspondida con un ascenso.

Y por último el más importante de mis agradecimientos, a los jugadores. Gracias por vuestra determinación, dedicación y entrega.

El éxito no llega por suerte, es fruto del trabajo, sacrificio y esfuerzo de días, meses y años. Y vosotros lo habéis conseguido. Sois los artífices del mayor logro del Atlético Sanluqueño. Gracias por vuestra unión, vuestro trabajo y por aguantarnos cuando hemos sido tan pesados y exigentes.

Gracias por vuestras llamadas y mensajes de aliento y cariño. Por comentarme que habéis crecido deportiva, técnica y tácticamente. Gracias por todo. Todavía os queda escribir la GLORIA y como os dije, hacerme ganar más, je, je... Hasta siempre.

¡AÚPA LA LETIIIIIIII...!"