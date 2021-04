Pedro Buenaventura, nuevo entrenador del Atlético Sanluqueño

El Atlético Sanluqueño, que anunció a primera hora de este miércoles la destitución de Romerito, ha presentado al nuevo inquilino del banquillo verdiblanco y éste no es otro que Pedro Buenaventura, que vivirá su tercera etapa en el club de la ciudad de la manzanilla. El técnico sevillano, que firma por esta temporada y la próxima, se hace cargo de un equipo que como mínimo jugará la temporada 2021/22 en la 1ª División RFEF y que se encuentra disputando la segunda fase con opciones de pasar al 'play-off' de ascenso a Segunda División A. Por eso, el técnico ha tildado esta oportunidad como "el reto deportivo más importante de mi carrera".

Chiqui, director deportivo del club, presentó a Pedro Buenaventura en ausencia del presidente Miguel Rodríguez, que no pudo estar en la presentación por motivos laborales. El técnico sevillano tendrá como segundo al excadista Abraham Paz y seguirá contando con el resto de colaboradores que ya tenía Romerito a excepción de Fernando Niño.

El nuevo entrenador del Sanluqueño quiso agradecer en primer lugar "la oportunidad que se me brinda nuevamente. Hace ya algunos años, nada más que 32 años, que el Sanluqueño tuvo la valentía de ofrecer la oportunidad de ser su entrenador a un chaval joven que apenas había entrenado. Del mismo modo que he sido agradecido toda mi vida, hoy también quiero reconocer públicamente mi agradecimiento. Ha sido todo muy rápido, se juega con la ventaja, entre comillas, de que no me podía negar".

Buenaventura explicó que llega con mucha ilusión y afronta el reto con "mucha responsabilidad, quizá más que aquella vez, por la situación histórica que vive el club. Hay que reconocer el trabajo del cuerpo técnico anterior a mí, Romerito, que como sabéis lo tuve como futbolista en dos etapas, y Fernando Niño, que junto a los futbolistas han hecho un trabajo notable".

Como primer objetivo, se centra en "conocer a la plantilla mejor de que la conozco y preparar el primer partido contra el Betis Deportivo. ¿El objetivo a medio plazo? El mismo que el de cualquier aficionado del Atleti. Por eso hablo del término regalo o premio, el equipo está premiado por lo bien que lo ha hecho y va a pelear por una categoría que nunca podíamos haber pensado optar. No le voy a quitar la ilusión a nadie ni a mí mismo, es la primera vez en 40 años que tengo la posibilidad de pelear por un ascenso a Segunda A, es el reto deportivo más importante de mi carrera. Para mí, que el Atlético Sanluqueño haya pensado en mí en un momento como este me genera un punto de confianza máximo y tengo que responder".